藍色「雲街」現蹤！他PO一圖「冷到週五」：風也大

生活中心／饒婉馨報導

今（26）日持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及臺東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。氣象粉專指出，當冷空氣南侵時，衛星雲圖都會有非常「整齊排列」的雲朵，當冷空氣較強時，就會發現「這景象」。









藍色「雲街」出現了！氣象粉專曝「1圖」看懂冷空氣強度：冷到週五

雲街現蹤，衛星雲圖會出現整齊排列的雲朵。（圖／翻攝自臉書粉專《進擊の天氣小編》）

氣象粉專「進擊の天氣小編」昨（25）日發文，並指出每當冷空氣南侵時，若仔細觀察衛星雲圖，總會發現黃海、東海等北方洋面，有非常「整齊排列」的雲朵。這些雲朵，是因為從陸地吹出的「冷空氣」碰到較「暖」的海面，進而形成的「積雲」，又稱之為「雲街(Cloud Street)」。小編接著說明，「雲街愈南、愈明顯，代表冷空氣愈強」，當冷空氣一路經過海面時，會逐漸升溫，變得「沒這麼冷」，雲街再無法形成，因此雲街的分佈俠廣，又與冷空氣的強度「成正比」。有時，較強的冷空氣來臨時，甚至可以在台灣北方海域附近，發現雲街的蹤影。





氣象署指出，東北季風影響，水氣多、溫度降低。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）





氣象粉專小編解惑，氣象圖上雲街的為何是藍色：這張圖是「向日葵9號衛星」所拍攝的「真實色彩衛星雲圖」，由於高、低雲被衛星偵測到的訊號不同，為了方便辨識，通常「夜晚」時，會將「低雲、霧氣」變為不同顏色（有時是紅色）。同時，也可以用來判斷「哪裡可能起霧」，對於能見度判斷是一大重點。最後小編也提醒大家，這一次轉涼冷，要持續至週五（28）日，且因南方有低壓，導致氣壓梯度大，因此風也大。











