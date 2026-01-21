藍花蓮縣長內參民調她勝出！游淑貞喊：願承擔更大責任

國民黨花蓮縣長內參民調顯示，吉安鄉長游淑貞以51.9%支持度，大幅領先前花蓮市長葉耀輝的11.8%，縣黨部表示，將依黨內程序正式建請黨中央提名游淑貞參選縣長。對此，游淑貞表示，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，她願承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續拚搏。

游淑貞。（圖／翻攝游淑貞臉書）

游淑貞今天在臉書發文表示，對於國民黨花蓮縣黨部依程序完成民意調查，並將建請黨中央提名或徵召她代表中國國民黨參選花蓮縣長，她要表達最誠摯的感謝與最深的承擔責任。她也感謝1月8日全縣委員會議中，各位委員秉持民主精神與制度原則，做出以全民調作為重要參考依據的共識決議；也感謝所有在民調中給予她支持與肯定的花蓮鄉親們。這份支持，不只是對個人的肯定鼓勵，更是對我長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待。

廣告 廣告

游淑貞指出，此次民調結果顯示，在花蓮各鄉鎮市中，支持她的比例均高，讓她深刻感受到基層民意的力量，也更加倍提醒自己，未來若肩負更大的責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力報答鄉親的託付。她始終相信，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量。未來將全力配合黨中央的決策，與所有同志攜手合作，共同為國民黨在花蓮穩固最堅實的基礎、創造最精彩的未來。

花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

游淑貞也說，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，她願意承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續拚搏。這不只是一場選舉，更是一份對家鄉的愛與承諾。再次感謝鄉親的信任，她會用行動證明自己絕不負所託。

延伸閱讀

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了

挺憲派議員要她簽協議「切割郭信良」 陳亭妃：找出氣筒大可不必

陳亭妃拒簽「切割郭信良」3點協議 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽