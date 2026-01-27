藍花蓮縣長初選葉耀輝控遭「偷襲」? 聲請假處分凍結提名程序

前花蓮市長葉耀輝不滿國民黨花蓮縣長黨內初選程序，27日下午由律師陪同前往花蓮地方法院遞交聲請書，針對縣黨部內參民調及其衍生的提名建議提出假處分申請，要求凍結爭議初選作業。葉耀輝指控花蓮縣黨部在縣長提名作業中出現多項程序重大瑕疵，民調時程被提前，形同「偷襲」，已嚴重違反程序正義與黨內提名規範。

前花蓮市長葉耀輝不滿國民黨花蓮縣長黨內初選程序27日到花蓮地院提告。（圖／葉耀輝臉書）

葉耀輝表示，縣長提名屬重大選舉事項，事前卻未公開公告、未設報名登記程序，僅憑口頭表達意願即被納入所謂協調名單。他指出，縣黨部主委盧新榮原本承諾今年5月才要辦初選，但1月8日縣黨部召開花蓮縣黨委員會，傳訊要他前往表達意願，他離開後就作成「全民調」決議，未與擬參選人協調，也未正式告知相關決議，相關資訊均是事後從媒體得知，縣黨部專斷獨行。

廣告 廣告

葉耀輝指出，他曾於1月13日主張，若要全民調，應舉辦至少三場電視公開政見發表及言詞辯論，讓縣民與黨員充分了解候選人理念，但遭盧新榮及競爭對手否決。他也質疑，全民調執行單位由縣黨部自行決定，從原先宣稱的三家公司改為一家，過程缺乏協調。

葉耀輝表示，縣黨部於1月15日至17日倉促進行單一民調，不僅未給予合理準備時間，民調時程還被提前，形同「偷襲」。他強調，事先就說了若縣黨部執意做民調，他要退出，已明確要求若基本程序未獲尊重，勿將他姓名納入民調，但縣黨部違背他意願強行納入。事後又將該民調稱為「內參」，卻未經本人同意即對外散布結果，並作為向中央黨部提報提名建議的依據，嚴重侵害其參選權益。

吉安鄉長游淑貞。（圖／游淑貞臉書）

花蓮縣黨部21日公布內參民調數據，吉安鄉長游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距40.1%，進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，建請黨中央徵召或提名游淑貞。葉耀輝表示，縣黨部做出「懸殊差距」的結果，是對他個人從政形象的一大羞辱，又向黨中央提報徵召對手，「這是對我從政以來受到最大的侮辱」。

葉耀輝指出，1月22日已循黨內正常管道，與同樣未被納入初選程序的媒體人何啟聖，一同前往中央黨部申訴，卻遲遲未獲回應，在相關損害恐難彌補的情況下，只能選擇司法救濟，以維護黨與個人的權益。他坦言心情相當沉痛，一方面不願因初選紛爭讓國民黨形象蒙塵，另一方面，縣黨部在整個過程中的「不尊重」、「糟蹋」，甚至「羞辱」，逕自對外公布結果。

委任律師彭鈞表示，本案已針對縣黨部內參民調及其衍生的提名建議，向法院聲請假處分，要求不得據此向黨中央提報徵召或提名其他候選人。彭鈞指出，若黨中央後續仍未作出適當回應，將評估進一步提起民事訴訟，必要時不排除提出刑事告訴，後續將視黨中央回應再行處理。

資深媒體人何啟聖。（資料照／中天新聞）

針對葉耀輝的作法，盧新榮回應三點，第一，地方黨部對提名人選是建議，但核定是中央黨部的權責；第二，對於葉耀輝提出的假處分，主委尊重葉耀輝；第三，因為不清楚葉耀輝提假處分的理由及內容，目前暫無做回應。盧新榮也表示，這次提名作業完全依循黨內制度進行，對於葉耀輝的作法表達尊重。國民黨花蓮縣長提名爭議不斷，是否會影響藍營在花蓮縣長的布局，外界都在關注。

延伸閱讀

藍竹縣初選徐欣瑩遭指拍桌抗議七三制 胞弟：無桌可拍

不用特別約「李劉會」？ 李四川談劉和然：我們常在行政院見面

台中市長選戰最新民調出爐！贊成國民黨延續執政者逾三成七