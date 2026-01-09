藍花蓮縣長協調整合出現轉圜？ 何啟聖再拋納張峻、2個月後民調訴求

何啟聖。截自何啟聖臉書



記者周志豪／台北報導

孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖表態爭取國民黨提名參選花蓮縣長，卻遭縣黨部排除在協調動向之外，讓何不滿痛斥花蓮縣黨部遭立院國民黨團總召傅崐萁家族把持。何晚間於臉書再自爆，出現轉圜，期待結局圓滿。

何啟聖更主張，有鑑於國民黨「直轄市暨縣市長選舉人提名特別辦法」有藍白合作機制，盼發揮此一理念，擴大國民黨在花蓮執政基礎，建議應納入心向國民黨、卻因與傅崐萁理念不合退黨、在地方享有聲望的縣議長張峻。

何啟聖更主張，有關民調時間，盱衡花蓮選情相對單純，應參考黨主席選舉，考量宣揚理念時間，予完成登記作業後的二個月後進行，似為合理適切。

不過何啟聖宣稱自己將被納入初選民調，還稱「初選出現轉圜」，但事實上，花蓮縣黨部目前進行的的協調式民調，而非正式初選，沒有初選出現轉圜與否的問題，更部會有所謂的「登記作業」。

何啟聖表示，傍晚與國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，再度表明參選意願，也會盡快將個人黨籍轉至花蓮縣黨部，花蓮縣黨部也會再經與委員會議討論後，決定是否將他加入縣長提名民調中。

何啟聖表示，既然藍白都能合作，更何況自己黨內同志，僅因傅崐萁即遭排擠打壓，藉納入初選此一作法，展現胸襟、凝聚團結、壯大實力、互利多贏。

一則彌平黨內分歧與裂痕；二則整合有利減少大選花費，乾淨選風；其三做到跨黨派和解融合，全力促進花蓮的建設發展。

