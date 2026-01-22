藍花蓮縣長提名爭議延燒 葉耀輝、何啟聖聲明：花蓮不該是傅崐萁政治禁臠

國民黨總召傅崐萁。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨花蓮縣長提名採全民調整合，縣黨部昨公布民調結果，由吉安鄉長游淑貞輾壓對手花蓮市前市長葉耀輝勝出，黨中央最快下周常會提名。但葉今與也有意參選的前媒體人何啟聖發出聯合聲明，批整合黑箱、指定接班。

聲明表示，尊重所有依法參選權利，反對任何黑箱作業、密室協商與指定接班，要求黨中央正視提名程序正當性爭議，回歸公開、公平、公正民主機制，以制度服人，而非以權勢壓人；以民意決定人選，而非以派系決定命運。

廣告 廣告

聯合聲明表示，站出來不是為了推翻誰，而是為了讓制度重新站得住腳；為花蓮說話，也為台灣民主說話，但又批評花蓮長期籠罩在單一政治家族權力陰影下，花蓮不該是任何人的政治禁臠，更不該成為民主的豁免特區。

聯合聲明批評，花蓮系立委傅崐萁在花蓮政治影響力，早不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰結構，這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也拖累國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。

聯合聲明指出，這不是一場為任何人政治前途的個人之爭，而是一場關於制度、關於民主、關於花蓮是否仍值得被公平對待的根本問題。

聯合聲明指出，花蓮縣單一家族長達23年的地方政治運作，早讓人質疑花蓮是否仍擁有正常民主社會應有的競爭機制？是否仍容許不同聲音存在？是否仍允許透過制度，而非透過指定、量身訂作程序，來決定公共權力歸屬？

聯合聲明質疑，若連黨內初選都不能公平，台灣人民又如何相信政黨能守護民主？若提名結果早已內定，初選又存在什麼意義？

更多太報報導

花蓮縣長選舉整合民調游淑貞勝出 國民黨：最快下周常會提名

中市長選舉提名有立場？ 鄭麗文：提名制度不會因任何人特殊需要改變

藍文傳會主委尹乃菁上、吳宗憲下？ 鄭麗文：除非吳自己有考慮