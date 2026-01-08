藍花蓮縣長提名 全民調定勝負

國民黨花蓮縣長人選將採全民調產生，再由國民黨花蓮縣黨部建請黨中央核定。（王志偉攝）

國民黨目前有花蓮縣吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝表態參選花蓮縣長，花蓮縣黨部8日舉行縣委員會，決議以「全民調」產生提名人選。縣黨部主委盧新榮表示，地方黨部將彙整2人民調結果，建請黨中央核定，至於表態參選的大學教授、媒體人何啟聖，因黨籍與戶籍皆不在花蓮，不納入討論。

縣黨部昨舉辦縣委員會議，討論縣長提名機制，會中邀請葉耀輝、游淑貞2人列席，分別說明從政以來的施政成果，並闡述參選理念與未來抱負。

游淑貞分享20年基層從政經驗與吉安鄉治理的實務成果，並進一步勾勒未來縣政藍圖；葉耀輝以過去擔任花蓮市長政績，結合對花蓮縣整體建設的未來展望提出願景。

縣黨部指出，全體委員共46人、39人出席，經與會委員共識，依據「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，決議由游淑貞、葉耀輝展開全民調，期盼完成提名後雙方能由競爭轉為合作，團結一致迎戰選舉。

至於何啟聖已向國民黨副主席兼祕書長李乾龍辦公室遞交參選花蓮縣長宣言，盧新榮表示，因為何的黨籍、戶籍都不在花蓮，所以未納入討論名單。

盧新榮說，縣黨部將與游淑貞、葉耀輝協調達成共識，包括遴選哪家、幾家民調機構完成民調與執行時間等，整體過程都將秉持公開、公平原則，最後再將民調結果送請黨中央核定，作為縣長提名依據，最終目標是推出國民黨內最強人選，以贏得勝選。

至於民進黨花蓮縣長人選，縣黨部主委嚴献宗表示，地方公職人員選舉黨內登記已截止，縣長人選將由黨中央選對會決定，目前已密集接觸黨內及無黨籍人士，未來會依照程序推派最強人選參選。