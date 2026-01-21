藍芽耳機可以托運嗎？桃機揭正解：恐影響飛航安全

寒假到來加上春節將至，許多民眾會安排假期出國旅遊，不過手提上機、托運行李相關規定多，經常讓一票民眾感到似懂非懂，對此桃園國際機場提醒，很多旅客都知道行動電源不能託運，但其實除了行動電源，大家常用的藍芽耳機、充電盒，也必須隨身攜帶登機，或是放在手提包包裡。

桃機在臉書專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」發文，表示很多旅客都知道行動電源不能託運，但其實大家最常用的「藍芽耳機」與「充電盒」，因為內含鋰電池的緣故，依照飛航安全規定，也必須「隨身攜帶」登機，或是放在手提包包裡；若是丟進託運行李 ，不只可能影響飛航安全，還會在通過安檢時卡關，耽誤了寶貴的時間。

過去桃機亦曾呼籲旅客，應留意五大安檢危險（安）物品相關規定：

行動電源：應隨身攜帶，不得託運。

傳統打火機一人限攜帶一枚，應隨身攜帶，不得託運；防風及藍焰打火機，隨身或託運行李皆禁止。

含鋰電池手持式電風扇，應隨身攜帶，不得託運；含鉛酸電池手持式電風扇，隨身或託運行李皆禁止。

液體膠狀類物品：裝於100毫升以下容器，並裝於不超過1公升且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶；容量超過100毫升，需託運。

各式刀剪類及尖銳物品：剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機；其他長度之剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。

此外，為維護機場秩序，桃機提醒，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車；基於安全考量，敬請旅客於航廈內移動時，保持行李不離身，護照及手機等重要物品隨身攜帶。

撰稿：吳怡萱



