藍芽耳機存飛安疑慮 長榮、立榮與虎航禁託運
行動電源在機艙內起火爆炸事件時有所聞，引發飛安疑慮，航空公司禁止託運，必須隨身攜帶且不得在飛行期間使用，而藍芽耳機放入充電盒後會自動充電處於待機狀態。
經濟部召回哪些型號的行動電援？
台鐵與高鐵公布乘車指引，行動電源勿放行李箱
為了確保飛航安全，長榮航空、立榮航空與台灣虎航都禁止藍芽耳機託運。
旅客徐先生向記者表示，「它有公布就會注意，行動電源都會帶在身上啊，但是藍芽耳機第一次聽到。」另一位旅客梁小姐則說道，「我覺得滿合理的耶，因為它如果是真的會自己充電的話，就是的確有危險性，因為它就是鋰電池。」
立榮航空近期在官網公告，藍芽耳機含充電盒屬於個人可攜式電子設備，耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，如果放置託運行李內，不符合須完全關閉要求。
3C達人廖阿輝解釋，「藍芽耳機充電盒本身裡面，其實就是電池，那也是鋰電池，甚至部分如果比較大容量的，強調電力強的藍芽耳機，它甚至有時候可以反向幫你當作電源充電，目前航空公司可能就是趨近於比較嚴格的方式去做限制這樣。」
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，「那最近已經有發現呢，在日本的航空公司已經開始在執行，而我們台灣的國籍航空也宣布要跟進，提醒旅客在搭乘飛機的時候，要聽從航空公司相關的規定。」
而根據華航官網規範，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝，並未特別針對藍芽耳機品項說明。星宇航空則表示，目前未特別針對藍芽耳機品項規定，但鋰電池須符合聯合國測試及標準手冊測試要求。
