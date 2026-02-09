藍芽耳機戴太久恐發黴！醫揭3大致病警訊「千萬別用棉花棒」

近期不少3C族因耳朵搔癢難耐前來求診，經檢查後發現，罪魁禍首竟是長時間配戴藍芽耳機所致。耳鼻喉科專科醫師張嘉峻提醒，入耳式耳機宛如「塞子」般密封耳道，高溫悶熱的環境恐讓耳朵悄悄「發黴」。

近期不少3C族因耳朵搔癢難耐前來求診，經檢查後發現，罪魁禍首竟是長時間配戴藍芽耳機所致。 （圖／Photo AC）

張嘉峻於臉書專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文指出，許多患者主訴耳朵悶悶的，原以為是耳屎堆積過多，但進一步檢查才發現問題出在藍芽耳機上。他說明，不少民眾習慣藍芽耳機不離身，一戴就是好幾個小時，卻不知道耳道正處於危險狀態。

研究顯示，配戴入耳式耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會因高溫、悶熱、潮濕而顯著增加。張嘉峻表示，甚至有研究指出細菌增長率可達數倍至十多倍，這種環境簡直是細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」。

張嘉峻列舉3種入耳式耳機致病警訊，包括耳內奇癢無比、甚至半夜癢醒，耳道流出帶有異味的液體，以及聽聲音好像隔著一層膜、悶悶的。他提醒，這可能是外耳道真菌病的徵兆。

醫師提醒，耳朵癢千萬別拿棉花棒亂挖，那只會把黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。 （示意圖／Pixabay）

他特別警告，千萬別拿棉花棒亂挖，那只會把黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。張嘉峻建議，若真的有長期佩戴耳機的需求，應每戴50分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風。

此外，耳機套要定時酒精消毒、保持乾爽。張嘉峻呼籲，如果感覺耳朵不適，最好進一步諮詢耳鼻喉科醫師檢查，避免病情惡化。

