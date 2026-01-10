藍若放行少數預算 賴:為德不卒

總統賴清德（右）十日出席「2026AI人才年會」前受訪表示，國民黨如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。（中央社）

記者王超群∕台北報導

傳出在野黨擬針對中央總預算中部分項目先行付委審查，總統賴清德十日表示，國民黨如果能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴總統上午出席「２０２６ＡＩ人才年會」前受訪表示，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民生活。

他說，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，才是正確之道。

至於新台幣一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案九日再被封殺，無法交付立法院委員會審查。賴總統說，感謝美國在台協會處長谷立言最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣安全跟台海和平穩定是國際社會所重視。

總統表示，非常期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的。台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，希望在野黨體認責任，國防預算、國防特別預算應儘速交付審查、通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

此外，網紅「館長」陳之漢去年十月直播時，喊出斬首總統，檢方昨天依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。對於陳之漢要求總統親自出庭，總統表示，被告才需要出庭。