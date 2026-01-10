藍若放行少數預算 賴:為德不卒
記者王超群∕台北報導
傳出在野黨擬針對中央總預算中部分項目先行付委審查，總統賴清德十日表示，國民黨如果能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。
賴總統上午出席「２０２６ＡＩ人才年會」前受訪表示，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民生活。
他說，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，才是正確之道。
至於新台幣一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案九日再被封殺，無法交付立法院委員會審查。賴總統說，感謝美國在台協會處長谷立言最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣安全跟台海和平穩定是國際社會所重視。
總統表示，非常期待谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的。台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，希望在野黨體認責任，國防預算、國防特別預算應儘速交付審查、通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。
此外，網紅「館長」陳之漢去年十月直播時，喊出斬首總統，檢方昨天依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。對於陳之漢要求總統親自出庭，總統表示，被告才需要出庭。
其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 167
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 33
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 91
順應川普的要求 委內瑞拉釋放重要的政治犯 包括前總統候選人
委內瑞拉政府周四（1月8日）釋放大量政治犯，包括知名反對派人士、活動人士和記者，信傳媒 ・ 11 小時前 ・ 3
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 51
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
巧婦難為無米之炊 免費營養午餐周春米不敢輕易點頭
國中小營養午餐全國僅剩4縣市仍收費，屏東縣是其中之一，縣長周春米今天（10日）表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了40億元，本來教育部補助的包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近3億多元，加上25間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出自由時報 ・ 9 小時前 ・ 2
台中市長國民黨"姊弟之爭" 民進黨何欣純端政策牛肉
中部中心 ／ 中部綜合報導立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。民視 ・ 3 小時前 ・ 3
藍白六度封殺國防特別預算 吳靜怡：為「鄭習會」累積籌碼？
[Newtalk新聞] 立法院程序委員會 6 日在藍白人數優勢下，第六度封殺國防特別預算。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日質疑，藍營以陳水扁時代國防預算被退回 69 次為先例，試圖淡化爭議。然而，當時國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示 2026 年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」 吳靜怡指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性，「但這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。」 她說明，陳水扁時期的 69 次退案，發生在 20 多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。 吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 1 天前 ・ 4
新北流感疫苗擴及40歲 衛生局籲左流右新防疫即起接種
（記者陳志仁／新北報導）配合秋冬防疫政策，全國自114年11月1日起提供50歲以上民眾接種流感疫苗，新北市為照 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
游智彬漢奸標語辱罵石平！矢板明夫：戳破北京敘事就有人鬧場抹黑
[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平9日率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，過程中新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」手板，衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦」，隨後被工作人員架出場。石平事後回應，這不是討論問題的方式。資深媒體人矢板明夫直言，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。 矢板明夫在臉書發文寫道：「在印太戰略智庫主辦的研討會上，發生了一起極不恰當的鬧場事件。一名男子闖入會場，對我們的來賓——日本的石平參議員，高聲辱罵、並手舉『漢奸』標語，在被驅離現場後還高喊『台灣有言論自由嗎？』須說清楚，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。我們這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。」 矢板明夫表示，鬧場者選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。更惡劣的是他對石平參議員的羞辱。石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 10
訪立法院變＂中國制裁同學會＂ 石平：日本國會要加油
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導日本維新會參議院議員石平，抵台第四天，行程馬不停蹄，今天上午他率團拜會立法院國防外交委員會，現場包括綠營立委王定宇、沈伯洋、黃捷等人都到場，讓石平忍不住自嘲，是"被中國制裁同學會"，石平不改直率性格，還隔空喊話日本國會同事，要越多人被制裁，代表努力被看見！日本維新會參議院議員石平（左二）拜訪立法院外交國防委員會 民進黨立委王定宇（右二）送上台灣花布袋（圖／民視新聞）日本參議員石平，現身立法院，多名綠營立委到場，選在外交國防委員會會議室交流。立委（民）王定宇：「上面有台灣寶島。」民進黨立委王定宇，送上台灣花布袋，盡地主之誼，這場見面會，雖然目的是要閉門會談，但也意外變成歡樂同學會。立委（民）王定宇：「沈伯洋委員跟你跟我，我們三個都被中國通緝的，我們今天有個中國制裁同學會，不過他比較嚴重啦，他現在等級比我們高一點，他現在是全球通緝。」石平拜會立院意外成為＂中國制裁同學會＂ 因為有三位民進黨立委都分別被列為台獨頑固份子或台獨打手幫凶（圖／民視新聞）看看這場"中國制裁"同學會中，各自角色，石平被中國列入制裁對象，禁止入境中國，沈伯洋頭銜最多，又是台獨頑固份子、又是台獨打手幫兇，遭中國認定涉犯分裂國家罪，發布紅色通緝令，另外王定宇同樣屬於台獨頑固份子，而比較晚到場的黃捷，其實也是台獨打手幫兇名單。日本維新會參議院議員石平：「王委員還是我的大前輩，比較早（被列入），在日本我是唯一一個，被中國政府制裁的議員，這說明我們日本國會還不夠努力，我也希望我們日本國會，將來繼續努力，繼續多幾個被中國政府制裁的議員。」去年當選議員後，就遭中國制裁的石平，以此為榮，還喊話日本國會同事，要加把勁，加入行列，不過就在石平跳出來對抗中國之際，卻傳出國共論壇，將在月底舉行。日本維新會參議院議員石平：「兩次國共對話的結果，大家都知道，上當受騙的是當時的國民黨，台灣所有的政黨，都要吸取血的、慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨。」日本維新會參議院議員石平（中）被問到月底將舉行的國共論壇 他喊話國民黨記取歷史教訓別輕信共產黨（圖／民視新聞）石平隔空喊話國民黨，記取歷史教訓，這回來到台灣，5天4夜行程滿檔，週六即將離台，他希望下回能有更多時間交流觀光。原文出處：自嘲訪立法院變「中國制裁同學會」！ 石平喊話：日本國會同事要加油 更多民視新聞報導劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 日議員喊：想見面日議員石平哽咽了！挺台竟遭制裁「淚談中共1黑歷史」兩部長遭列台獨頑固分子 賴清德霸氣反嗆：被中國跨境鎮壓是驕傲民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
59：50 藍白第6度封殺國防特別預算
藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案，喊話要行政院「依法編列、軍人加薪」，行政院批評立院延長會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 214
民調說溜嘴？藍營台中市長人選喬不定 盧秀燕要求「這之前」提名
即時中心／高睿鴻報導面對今（2026）年全國縣市長大選，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂的局面，就連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。台中方面，藍委江啟臣、楊瓊瓔都表態有意參選市長，且遲遲無法協調出結果；對此，台中市長盧秀燕今（10）天站出來親自喊話，希望1月底前能決定人選。民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言