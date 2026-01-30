藍莓價格飆漲警報！2月起全球供應斷鏈 專家急喊：要買趁現在

富含抗氧化物質的藍莓，近年來因其卓越的營養價值與健康功效，成為全球消費者追捧的超級食物。然而，這項備受喜愛的水果即將面臨供應短缺的挑戰。

根據美國果品公司Wish Farms最新市場分析，全球藍莓供應正進入關鍵轉折期。該公司主管懷特海德表示，目前市場供應主力智利，因異常高溫導致藍莓提早成熟，產季較往年提前2至4週結束。智利中部近期遭遇的熱浪，更進一步壓縮了鮮果出口期程，預計2月底前多數果量將提前出清，3月傳統供應期的出貨量將明顯減弱。

墨西哥作為接替智利的重要產地，情況同樣不容樂觀。該國平均每季出口約1.35億磅藍莓，但本季預估將減少10%至20%，恐將加劇3月份的供需失衡風險。美國東南部產區雖積極準備接棒，但本週寒流可能影響開採時程。

佛羅里達州的藍莓生產進度較去年提前2至3週，預計3月底至4月初可開始大量出貨，有望部分填補供應缺口。當地果農積極導入新品種與精密篩選技術，不僅追求產量提升，更著重品質與風味的改善。

價格方面，目前市場維持穩定水準。台灣市面上，家樂福進口盒裝藍莓每盒125克售價約70元，好市多銷售的空運智利藍莓每盒510克約420元。然而業界預測，2月初起價格可能逐步走強，3月將是市場供需最為緊張的關鍵時期。

產業專家建議，有購買需求的消費者應把握當前時機提前入手，以避免未來可能出現的價格波動加劇或短暫缺貨情況。隨著全球藍莓產地進入交替階段，這項深受健康族群喜愛的超級食物，短期內恐將面臨供應吃緊的挑戰。

