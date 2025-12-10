藍莓怎麼洗最乾淨？醫師揭「正確清洗法」：千萬別再用鹽水泡

藍莓營養成分十足。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

被稱為「超級水果」的藍莓營養成分十足，含有花青素與多酚、膳食纖維、維生素C與K，可強效抗氧化與抗發炎成分，有助腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖、支持免疫與抗氧化，其中的錳（Mn）更是抗氧化酵素輔因子，有助於促進身體代謝，可謂集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的「營養寶石」。營養醫學醫師劉博仁也表示，市售藍莓雖然可能殘留農藥，但只要正確清洗，就能大大降低風險。

劉博仁醫師9日在粉專上發文透露，他最近被一位患者問道：「我喜歡吃藍莓，請問藍莓到底要怎麼洗才乾淨？」他也引述台灣食藥署近年的進口抽驗資料說明，藍莓雖然偶有農藥殘留，但並非高違規率水果，而其中常見的可能殘留物包括殺菌劑（boscalid）、殺蟲劑（cypermethrin）等，但不同產地的管理方式不同，因此風險也不一樣，只要清洗正確，吃下殘留物的風險就會大幅下降。

藍莓用流水清洗就好。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

藍莓要怎麼洗才安全？

對此，劉博仁醫師則說明，最新的食安建議已不鼓勵民眾使用鹽水或小蘇打長時間浸泡水果，因為效果不一定比純用清水洗來得好，而且浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，影響果實品質，因此也在文中揭曉正確的清洗方法。

流動清水沖洗30至60秒：一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。 使用濾網讓藍莓滾動：可增加物理摩擦，效果比浸泡好。 不建議長時間鹽水、醋水、小蘇打浸泡：研究顯示效果有限，且可能破壞口感。 吃之前再洗，不要提前洗完放冰箱：由於藍莓表皮脆弱，洗好放置一段時間恐更容易發霉。

藍莓對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

多吃藍莓如何改善身體健康？

劉博仁醫師引述2024年一篇將目前所有重要藍莓臨床與基礎研究系統化的研究，將藍莓對人體的重要性列在文中：

心血管健康

多吃藍莓有助於降低收縮壓、改善血管內皮功能，也能增加一氧化氮（NO），讓血管更放鬆，更是減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。

改善血糖與胰島素敏感度

研究發現藍莓與花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用、支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是一個非常實用的飲食。

腦部健康與認知功能

藍莓可提升短期記憶、降低氧化壓力、支持神經保護，對成熟年齡族群，尤其是50歲以上民眾是相當加分的水果。

腸道健康與免疫調節

藍莓飽含的花青素會與腸道菌互相作用，有助於改善腸道屏障、減少腸道發炎，進而提升整體免疫反應。



