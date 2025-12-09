藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥

每天一把藍莓好處多，流動水沖洗最安心又不破壞口感。（Gemini生成示意圖）

藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。

藍莓被稱為「超級水果」不是沒有原因，每100公克約含花青素與多酚、膳食纖維2.4克、維生素C、維生素K及錳等元素。花青素與多酚具有抗氧化、抗發炎作用，膳食纖維能維持腸道菌生態、穩定血糖，維生素與礦物質則支持免疫與骨骼健康。

劉博仁醫師提到，2024年研究綜合臨床與基礎資料指出，藍莓對心血管健康、血糖控制、腦部認知與腸道免疫都有正面影響，尤其對高血壓、代謝症候群或中老年族群非常適合。

不過，市售藍莓可能會有少量農藥殘留，常見如殺菌劑或殺蟲劑。劉醫師強調，只要正確清洗，風險就能大幅降低。最新食安建議指出，過去流行的鹽水或小蘇打長時間浸泡，不僅效果有限，還可能影響果實口感。

最安全有效的藍莓清洗法：

1.流動清水沖洗30到60秒：輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽裡的髒污和農藥被帶走。

2.使用濾網或漏斗滾動藍莓：增加物理摩擦，比長時間浸泡更乾淨。

3.吃之前再洗：避免提前清洗後放冰箱，藍莓表皮脆弱，容易發霉。

劉醫師提醒，藍莓營養價值高，是值得每天食用的小顆營養寶石；正確清洗後，不只健康吃得安心，也能充分享受抗發炎、護腸道的功效。



