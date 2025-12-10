藍莓洗錯恐吃下農藥！醫曝最安全「黃金2步驟」

生活中心／林依蓉報導

藍莓熱量極低且營養成分豐富，不僅富含花青素、維生素C與膳食纖維，更具備抗氧化、護心、穩定血糖等健康功效。然而，面對市售藍莓可能出現的農藥殘留疑慮，究竟該怎麼清洗一直是許多人的困惑。對此，營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文表示，根據食藥署的抽驗資料，藍莓雖然偶爾會有農藥殘留，但整體而言並非高風險水果，民眾無需過度恐慌。劉醫師強調，只要掌握正確的清洗方式，就能大幅降低風險，並提供簡單的2大步驟，教導大家如何輕鬆又安全地享用藍莓。

藍莓因富含花青素等豐富營養，被譽為維持健康的「超級水果」。（示意圖／民視新聞資料照）





藍莓因富含花青素等豐富營養，被譽為維持健康的「超級水果」，但如何正確清洗一直是許多人心中的困惑。對此，營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文表示，根據食藥署的抽驗資料，藍莓雖然偶爾有農藥殘留，但整體風險不高，呼籲民眾不必過度擔憂。醫師提醒，目前的食安建議已不鼓勵長時間以鹽水、醋水或小蘇打浸泡藍莓，因為這些方法的效果未必優於清水，反而可能使水溶性農藥反向滲入果肉，同時影響藍莓的天然口感。劉醫師強調，要有效去除藍莓上的髒污和農藥，最簡單有效的方式是「清水沖洗加上輕揉」。

第一步：流動沖洗（30-60秒）

將藍莓放入濾網沖洗，同時用手輕輕搓動，讓表面附著的髒污與農藥被水帶走。

第二步：濾網滾動

利用濾網增加摩擦力，讓藍莓在沖洗過程中輕輕滾動，可達到比長時間浸泡更佳的清潔效果。





只要民眾遵循「流動清水加輕揉」的簡單清洗原則，就能安全享用這營養豐富的超級水果。（示意圖／民視新聞資料照）





劉博仁醫師最後總結，根據2024年的研究證實，藍莓對健康的益處是全面的。它對心血管保護效果最強，同時能穩定血糖、提升短期記憶，並透過與腸道菌互動來調節免疫。醫師強調，只要民眾遵循「流動清水加輕揉」的簡單清洗原則，就能安全享用這營養豐富的超級水果，讓其發揮最大的健康效益。





