藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。
營養醫學醫師劉博仁在臉書粉專發文指出，藍莓被稱為超級水果，主要因其含有豐富的花青素及多酚，這些成分具有強效的抗氧化與抗發炎作用。除此之外，藍莓還含有豐富的膳食纖維、維生素C、維生素K與錳等營養素，這些成分有助於穩定血糖、支持免疫系統、改善腸道菌相，並提升身體代謝能力。
針對藍莓的健康效益，劉博仁詳細說明了四大好處。首先，藍莓能保護心血管並控制血壓，研究顯示藍莓可使血管更加放鬆、改善血管內皮功能、降低收縮壓並減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群及心血管風險較高的人群特別有益。
其次，藍莓能改善血糖與胰島素敏感度。研究發現，藍莓與其中的花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用並支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是實用的飲食工具。第三，藍莓有助於維護腦部健康與認知功能，可提升短期記憶、降低氧化壓力並保護腦神經，特別適合年過五十歲的熟齡族群。第四，藍莓能提升免疫力並改善腸道菌相，可減少腸道發炎並提升整體免疫反應。
然而，劉博仁特別提醒，藍莓的清洗方式至關重要。他表示，清水沖洗加輕揉是最簡單且最適合清洗藍莓的方式。具體步驟包括：以流動清水沖洗三十至六十秒，過程中輕搓藍莓，以帶走表面凹槽的髒污與農藥；使用濾網讓藍莓滾動，增加物理摩擦，洗得更乾淨。
劉博仁強調，清洗藍莓時不應加鹽、醋或小蘇打，也不要浸泡，因為浸泡可能導致水溶性農藥滲回果肉，並影響果實品質。此外，他建議藍莓應在食用前再洗，不要提早洗好放冰箱，因為藍莓表皮脆弱，先洗容易發霉。
藍莓具有抗氧化、抗發炎、腸道保護的保健效果，被譽為超級水果。但若清洗方式不當，不僅無法享受其健康功效，還可能攝入農藥。正確的清洗方式才能確保食用藍莓的安全與營養價值。
延伸閱讀
嫌兒不服管教！台南2歲童疑遭虐死 狠父判刑18年定讞
北車驚魂記！他遇怪男硬塞卡片索錢 差點搶走千元鈔
「南迴搞軌案」李泰安出獄半年 老家開工程行低調生活
其他人也在看
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 2
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
只吃沙拉、戒米飯感覺更累？極端低碳恐引發「酮流感」 專家教你聰明吃「優質碳水」
近年低碳飲食風潮席捲全球，許多人為瘦身選擇完全戒斷米飯、麵食等碳水化合物，轉而每天只吃沙拉。然而，許多人執行一段時間後卻發現自己不但沒有變瘦，反而無法更加疲倦、注意力不集中或精疲力盡，甚至運動表現明顯下降。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「低升糖」蔬菜怎麼挑？營養師帶你選這些 纖維感是指標
專家告訴我們，健康吃飯程序是先吃蔬菜、蛋白質，最後才是澱粉主食。理由是主食比蔬菜升糖指數高。問題是，蔬菜都具備低升糖特性嗎？營養師教你這樣挑選。 什麼是「低升糖」？ 營養師李婉萍指出，升糖指數健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「鋅」能抗癌防癌 但過量攝取恐反有致癌風險
鋅是人體內微量元素中含量僅次於鐵的礦物質，生物醫學雜誌報導，鋅是一種強效的抗氧化劑，能保護我們的細胞免受損害。血液或組織中鋅的缺乏，可能與癌症的發生有直接關係。近年來醫界正在研究以體內鋅的水平，或可作中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師教你吃對「6種營養」過濾、分解、代謝蘇丹紅
國內爆出化粧品含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括歐萊德、無患子生技等知名業者旗下產品，總計多達20個品項。若不小心吃到、擦到含有蘇丹紅的產品怎麼辦？營養師提醒，若皮膚屏障受損，某些脂溶性物質確實可能透過皮膚滲入；想要代謝這些外來物質，需要足夠的營養素支持。20......詳全文良醫健康網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
腹瀉便秘是壞菌多？醫：腸道健康要看糞便顏色型態
（中央社記者曾以寧台北8日電）許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，便懷疑腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好幾天沒大便，就是腸胃出問題嗎？醫教1招自我檢測：觀察糞便顏色
許多人腸胃不好、腹瀉，就懷疑是腸道內壞菌過多，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也不一定是腸道菌所引發的。醫師指出，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
吃得多不等於健康！保健食品服用4大注意避免胃食道潰瘍
近期門診案例顯示，不當服用保健食品或藥物可能對食道與胃造成傷害。書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢指出，服用方式不當、錠劑或膠囊停留在食道時間過久，甚至食道或胃酸受到刺激，都可能引發食道潰瘍或胃潰瘍。 案例一，一名70歲男性為了保養，每天服用20多顆保健食品，近期出現胸痛及吞嚥不適感，經胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另一名68歲女性，習慣睡前服用保健食品，近期胸悶就醫，胃鏡顯示食道下段潰瘍。而48歲與61歲女性患者因長期服用心臟病或中風藥物，出現黑便症狀，胃鏡檢查發現胃潰瘍，經治療後改善。 邱展賢表示，造成潰瘍的原因包括藥物或保健食品本身具有腐蝕性或酸鹼值偏高，若未完全吞下或顆粒過大、喝水量不足，容易摩擦食道或停留過久，引發組織損傷。此外，有些藥物會影響胃酸分泌，增加胃黏膜負擔，導致糜爛性胃炎或胃潰瘍。 胸痛、胸悶、吞嚥困難或喉嚨異物感，可能與食道受損有關；若伴隨胃痛、吐酸水或黑便，則可能涉及胃部問題。透過胃鏡檢查即可確認病灶位置及嚴重程度。 針對錠劑或膠囊服用，邱展賢建議遵守四大原則： 1.遵照指示時間服用，除特別指定空腹或飯前，避免空腹服用。 2.睡前服用時，至少搭配200cc以上水量，確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝茶吃莓果救心臟！研究曝：多酚高的人老得慢、血壓膽固醇都更美
【記者黃泓哲／台北報導】「韋恩的食農生活」在臉書分享最新研究，指出常吃富含多酚的食物，像是茶、咖啡、莓果、堅果、橄欖油與全穀物，有助於長期維持心臟健康。一項由英國倫敦國王學院進行、追蹤超過10年、超過3100名成年人的大型研究發現，長期吃高多酚飲食的人，血壓、膽固醇狀況更理想，心血管疾病風險也明顯較低。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話