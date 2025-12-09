藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉

藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。

藍莓被稱為超級水果，主要因其含有豐富的花青素及多酚，這些成分具有強效的抗氧化與抗發炎作用。（示意圖／Pexels）

營養醫學醫師劉博仁在臉書粉專發文指出，藍莓被稱為超級水果，主要因其含有豐富的花青素及多酚，這些成分具有強效的抗氧化與抗發炎作用。除此之外，藍莓還含有豐富的膳食纖維、維生素C、維生素K與錳等營養素，這些成分有助於穩定血糖、支持免疫系統、改善腸道菌相，並提升身體代謝能力。

針對藍莓的健康效益，劉博仁詳細說明了四大好處。首先，藍莓能保護心血管並控制血壓，研究顯示藍莓可使血管更加放鬆、改善血管內皮功能、降低收縮壓並減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群及心血管風險較高的人群特別有益。

其次，藍莓能改善血糖與胰島素敏感度。研究發現，藍莓與其中的花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用並支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是實用的飲食工具。第三，藍莓有助於維護腦部健康與認知功能，可提升短期記憶、降低氧化壓力並保護腦神經，特別適合年過五十歲的熟齡族群。第四，藍莓能提升免疫力並改善腸道菌相，可減少腸道發炎並提升整體免疫反應。

劉博仁特別提醒，清水沖洗加輕揉是最簡單且最適合清洗藍莓的方式。（示意圖／Pixabay）

然而，劉博仁特別提醒，藍莓的清洗方式至關重要。他表示，清水沖洗加輕揉是最簡單且最適合清洗藍莓的方式。具體步驟包括：以流動清水沖洗三十至六十秒，過程中輕搓藍莓，以帶走表面凹槽的髒污與農藥；使用濾網讓藍莓滾動，增加物理摩擦，洗得更乾淨。

劉博仁強調，清洗藍莓時不應加鹽、醋或小蘇打，也不要浸泡，因為浸泡可能導致水溶性農藥滲回果肉，並影響果實品質。此外，他建議藍莓應在食用前再洗，不要提早洗好放冰箱，因為藍莓表皮脆弱，先洗容易發霉。

藍莓具有抗氧化、抗發炎、腸道保護的保健效果，被譽為超級水果。但若清洗方式不當，不僅無法享受其健康功效，還可能攝入農藥。正確的清洗方式才能確保食用藍莓的安全與營養價值。

