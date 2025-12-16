藍莓富含花青素和維生素C，具有強大的抗氧化能力而被譽為「超級食物」，有助於保護眼睛、延緩認知衰退。體積小巧、口感酸甜的藍莓總讓不少人愛不釋口，但享受藍莓美味與營養時，如果用了錯誤的清洗與保存方式，反而可能增加吃進農藥的風險，甚至流失營養。（編輯推薦： 吃水果不要吃進農藥！水果怎麼洗才乾淨？常見方法小心越洗越髒 ）藍莓表面白霜是什麼？能吃嗎？

有些人最初看到藍莓表面有白色粉末會有些緊張，以為是灰塵或農藥殘留，但藍莓表面的白色粉末，其實並不是什麼灰塵髒污喔！食品科學專家韋恩曾撰文指出，這層像白霜的東西是藍莓天然的保護蠟，對人體無害，也能延長果實保存期限，不需要刻意清洗掉。如果用小蘇打或醋過度清洗，反而會降低藍莓的營養價值，嚴重還可能會汙染藍莓、縮短保存期限。

廣告 廣告

藍莓用鹽水、醋水洗才乾淨？農藥洗進果肉裡、營養被破壞

網路傳言，拿鹽水、醋水或小蘇打水浸泡藍莓，才能夠有效帶走藏在縫隙中的農藥、將表面的白色粉末徹底洗乾淨？這個說法請抱持懷疑！營養功能醫學專家劉博仁醫師特別在臉書提醒，用鹽水、小蘇打水或醋水來浸泡藍莓，除了清潔效果有限，甚至會導致水溶性農藥重新滲回果肉中，破壞口感與營養，得不償失。（編輯推薦： 別再用鹽水、蔬果清潔劑！正確處理蔬果4祕訣大公開 毒物不再入你口 ）

藍莓洗乾淨最佳方式與步驟！只要1分鐘、搭配1小物效果更好

不想洗錯藍莓讓營養大打折扣，又要避免農藥殘留，該怎麼做？劉博仁醫師建議洗藍莓時，應避免長時間浸泡或大力搓洗，改以流動清水沖洗30～60秒，並且一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒東西能夠被水流帶走，操作起來既簡單快速，也是有經過實證支持、最安全的清洗方式。如果能使用濾網讓藍莓滾動、可以增加物理摩擦，清潔效果就有機會更上一層樓！

正確洗藍莓3步驟

取出要吃的份量（還沒要吃的藍莓不建議先洗！） 將藍莓放進濾網或碗盆中。 用流動清水沖洗 30～60 秒，輕輕搖晃或用手輕揉

如果使用濾網讓藍莓在水中滾動，可以增加物理摩擦，清潔效果更好。

如何判斷藍莓是否新鮮？

那要怎麼購買新鮮美味的藍莓？農糧署建議，挑選藍莓應以外觀飽滿、沒有受傷變形為主，且越新鮮的藍莓，表面的蠟質越多；如果蒂頭連接處出現霉斑、發白毛，或是散發出腐敗或發酵的異味，就代表可能放好一段時間了。

外觀呈現深藍紫或藍黑色： 深藍紫或藍黑色的藍莓代表已經成熟、可以食用。

果粉多： 白色的果粉是漿果生長形成的天然蠟質層，有保鮮效果，也能避免菌類孳生。

果實飽滿： 果實結實、乾燥且沒有外傷。

無蒂葉：不帶莖葉、蒂頭的藍莓腐敗的機率較低。

藍莓保鮮技巧，放冷藏還是冷凍？這樣保存更持久

藍莓雖然美味又營養，但因為表皮脆弱，所以較不易保存，要是為了趁一時之快，買回家直接全部拿去洗、沒吃完就放冰箱，很可能會加速藍莓變質、發霉。

該怎麼做才能延長藍莓的保存期限呢？農糧署建議，藍莓買回家後先不要清洗，保持乾燥置於冷藏，將可以保存1～2週；日本生活知識網站「美味冷凍研究所」指出，將未清洗的藍莓分裝於冷凍專用密封袋或保鮮盒中，能夠保存數月之久，但解凍後的藍莓口感會變差，和新鮮時相比較軟，如果介意的話，建議還是放置於冷藏、盡早吃完，或是製作成果醬、果泥等。

短期保存（1～2週）： 保持乾燥、放在冰箱冷藏。

長期保存（數月）：分裝於密封袋或保鮮盒中，放入冷凍庫保存。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

洗腎元兇不是藥吃太多？毀腎「最大殺手」盯緊5徵兆是腎在求救 嘎嫂二伯激瘦7kg！狂運動沒用這3招讓她體重創新低瘦更久





原文引自：藍莓洗錯越洗越髒！1分鐘去毒不怕吃農藥，這招再延長保鮮