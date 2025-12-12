藍莓白粉竟是天然保護蠟！專家曝過度清洗反降營養價值

正值藍莓供應季節，富含花青素的藍莓成為許多民眾的健康選擇。然而，藍莓表面的白色粉末經常引發食安疑慮，導致消費者採取各種清潔方式處理。

食品專家楊世煒於社群媒體發文說明，藍莓表皮的白粉為天然無害物質，學名稱為「bloom」，屬於植物蠟的一種。該物質主要成分包含三萜類化合物如熊果酸、二酮、酯類，以及長鏈脂肪酸。這種天然果蠟並非藍莓獨有，蘋果、葡萄、李子、番茄、黑棗等水果表面同樣存在厚薄不一的蠟質層，為作物的自然保護機制。

關於果蠟的功能，專家表示該物質具有雙重保護作用。首先，果蠟能夠防護外來細菌、黴菌或昆蟲對果實造成傷害。其次，蠟質層可有效減緩藍莓內部水分散失，維持果實新鮮度。因此，蠟質含量可作為判斷藍莓新鮮程度的重要指標。新鮮藍莓的蠟質較多，顏色偏淺；隨著時間推移，蠟質逐漸減少，果實色澤轉深。

針對藍莓的挑選方式，專家建議消費者選擇顆粒飽滿、外表無變形的果實，品質較為優良。由於新鮮藍莓擁有較多蠟質，可優先挑選顏色偏淺的果實。不過需要注意的是，不同品種藍莓的蠟質厚度存在差異，無法直接進行比較。

在清洗方面，專家強調雖然植物蠟可安全食用，但食用前仍需適當清洗。建議使用流動清水沖洗或短時間浸泡，即可有效去除表面雜質、灰塵或可能的農藥殘留。過度使用清潔劑或用力搓洗，不僅會破壞天然保護層，更可能降低果實的營養價值並縮短保存期限。

專家特別提醒，若發現藍莓表皮已有損傷，需格外注意可能存在肉眼無法察覺的細菌或黴菌感染風險，建議將整顆果實丟棄，避免食用。

目前正值藍莓盛產季節，價格相對實惠。民眾在享用這項營養豐富的水果時，應以正確的清洗方式處理，既能確保食用安全，也能完整保留藍莓的營養價值與天然保護機制。

