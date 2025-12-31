藍莓「這些洗法」比不洗更糟！ 專家直指：營養都流失了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

市面上的藍莓表面總有一層白色霧狀物，許多人誤以為是農藥殘留或人工打蠟，拿起菜瓜布用力刷洗，甚至用鹽水、小蘇打或清潔劑浸泡，深怕洗不乾淨。根據衛福部食藥署邊境查驗統計，進口藍莓確實曾多次檢出農藥殘留超標，其中氟派瑞、布芬淨（殺蟲劑）等農藥依規定不得檢出，讓消費者格外警覺。



天然果蠟是新鮮指標 破壞果皮得不償失



藍莓表面的白色粉末稱為「果粉」，是植物自然分泌的蠟質，主要成分包括三萜類和長鏈脂肪酸，能形成保護層防止細菌黴菌入侵，也能減緩水分散失。嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心賴思吟營養師指出，那層白粉其實是藍莓的天然保護層，過度清洗不但無助去除農藥，還會讓珍貴的營養成分大量流失。

廣告 廣告

賴思吟營養師提醒，這層果粉富含花青素等抗氧化物質，越新鮮的藍莓果粉越明顯，購買可選擇有CAS、有機、產銷履歷的藍莓較有品質。使用小蘇打、醋或清潔劑清洗，不但無法有效去除農藥，還可能破壞果皮完整性，讓表面的污染物質有機會進入果實；過度搓洗會讓果粉中的花青素和營養素大量流失，原本想吃得健康卻反而事倍功半。



三分鐘浸泡加流動水 簡單清洗法最有效



食藥署建議的正確清洗方式其實很簡單：將藍莓放入清水中浸泡約3分鐘，讓水溶性農藥溶解在水中，接著用流動清水輕柔沖洗即可，重點在於利用水流帶走表面殘留，而非用力搓揉。

賴思吟營養師建議，使用乾淨的流動水清洗，避免使用化學清潔劑。已經受損或發霉的藍莓應整顆丟棄，因為可能有肉眼看不到的細菌污染。清洗後的藍莓建議儘快食用，若要保存應先擦乾再冷藏並十天內吃完，才能同時確保食安和營養。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·蔓越莓「這時候吃」吸收更好！ 專家提醒：空腹食用恐害腸胃不適

·每天一把藍莓，控糖、降血壓又穩體重！營養師認證 搭配「這類食物」效果更好