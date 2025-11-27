藍葦華角逐金馬失利不氣餒！ 連拍3部八點檔喊話「做好最熱愛的表演工作」

四季線上／陳軒泓 報導

曾以《黑盒子》、《青苔》等劇獲得金鐘演員獎肯定的藍葦華，優質演技留下許多動人的代表作品，已成為觀眾認定的實力派演員，今年他還以電影《我家的事》角逐北影、金馬獎最佳男主角，儘管最終都無緣獲獎，但他也不因此氣餒，仍享受著被評審肯定提名的榮耀時刻，事後他在社群分享參與金馬獎盛會的心情，直呼過程很美好。

藍葦華首次入圍金馬獎，直呼美好的過程（圖／翻攝藍葦華FB）

第62屆金馬獎於上週六（22日）舉行圓滿落幕，首次踏上華語電影界的最高殿堂，藍葦華與劇組共同步入紅毯，更和《我家的事》戲中的一家人再度團圓，挑戰四大演員獎大滿貫的紀錄，最終僅由曾敬驊拿下最佳男配角，頒獎結果雖然抱有遺憾，但團隊仍沉浸在成員得獎的欣喜，場面十分溫馨。

藍葦華和劇組一起走金馬紅毯（圖／翻攝藍葦華FB）

藍葦華此次無緣獲得金馬獎，依然開心分享參加典禮的喜悅，他說：「謝謝各界對『我家的事』團隊及演員們的所有肯定。真的很榮幸能與大家參與這美好的過程」，這回是他金馬獎的初體驗，雖然沒有機會上台說話，仍樂觀表示「這次的入圍，又給了我在未來的表演路上，加了不少表演動力」，他也喊話未來會持續做好最熱愛的表演工作，一席話展現出演員的高度敬業，而他目前參演的民視八點檔《好運來》將邁入結局階段，接下來觀眾仍能在下一部八點檔《豆腐媽媽》看見他的身影，令不少人十分期待！

