四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《豆腐媽媽》劇情再展開，萬家長媳嘉蓮（陳仙梅 飾）鬧分家一事搞得人仰馬翻，智明（藍葦華 飾）掙扎許久終於做出決定，夫妻從此分道揚鑣？意外發展讓網友措手不及，再猜測嘉蓮接下來會一步步黑化，最後成為「第一反派」，引起熱烈討論！

嘉蓮一向認為智明姓張不姓萬，在萬家爸媽心中地位不如仁傑（曾子益 飾），便多次當眾表達內心不滿，在溫馨萬家顯得格格不入；近日更以離婚為籌碼，威脅智明做出選擇，智明最終痛心表達離婚之意，兩人婚姻出現重大危機。

藍葦華《豆腐媽媽》含淚放生肖貪妻！網不捨再猜陳仙梅成「最大反派」？

網友對這段婚姻早就勸離不勸合，壓倒性地表達支持智明的決定，更預測嘉蓮未來與方家搭上線，嫁作人婦之後設法取得方家股權，最後變成大反派；陳仙梅則以嘉蓮立場表達內心想法，表示所求僅是「公平」，之後是否會照網友猜想的發展，值得持續關注。

圖片來源／批踢踢實業坊

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

