【藍蝴蝶專欄】中華民國（臺灣）v.s. 中國（臺灣）：名稱爭議的外交角力 7

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近年來，國際場域中對於台灣的稱呼問題再度成為焦點。

從南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發的爭議，到外交部與緣委的嚴正抗議，這場外交角力不僅反映出台灣在國際上的困境與弱勢，也揭示了內部對國家定位的矛盾與挑戰。

一、名稱爭議：南韓電子入境卡引發不滿

根據媒體報導，南韓於2025年推出的電子入境卡系統中，在「基本資料」欄位將台灣標示為「TAIWAN」，但在非必填的「出入境信息」欄位卻出現「CHINA（TAIWAN）」的選項。這一標示方式引發台灣方面的不滿，認為這種稱呼不僅與事實不符，更涉及對台灣主權的矮化。

外交部多次向韓方提出抗議，要求對方以最快速度修正不當標示，並展現對等誠意。然而，韓國方面遲遲未作出改動，引發台灣社會內部的強烈反彈。民進黨立委王定宇批評此舉是「嚴重的外交錯誤」，並呼籲政府應採取更進一步的因應措施，以讓韓國了解「錯誤不是沒有代價」。

二、民進黨採用的名稱政策：矛盾與挑戰

自蔡英文總統上任以來，民進黨政府逐漸採用「中華民國（臺灣）」的稱呼，試圖在國內外推廣這一定位。然而，當國際社會在某些場合採用類似表述時，卻又引發不滿與抗議。這種矛盾態度讓人不禁疑惑：究竟台灣希望國際如何稱呼自己？

從歷史角度看，「中華民國」是台灣的憲政體制名稱，而「台灣」則是地理名詞與文化上的認同稱呼。民進黨試圖以「中華民國（臺灣）」的表述尋求平衡，但在國際現實中，這一名稱往往被解讀為與「中國」相關聯，特別是在一中政策的框架下，容易被誤解或扭曲。

三、民眾反應與社會輿論：從嘲諷到反思

此事在台灣社會引發廣泛討論，網友紛紛留言表達不滿，有人建議全面禁止韓國產品、封殺韓劇與韓團演出，也有人以諷刺口吻表示：「學小紅書案例，封殺韓國啊！敢嗎？」這些言論表面上看似情緒化，但背後反映的是對政府外交策略的不滿與對國家定位的不安。

此外，有網友指出，即便台灣政府要求韓方修正標示，但台方外交部官方背板上的英文表述仍然與南韓一致，這種內外矛盾更讓人質疑民進黨政府在處理此類問題時是否有足夠的準備與一致性。

四、台灣外交困境與未來方向

南韓電子入境卡事件再次凸顯出台灣在國際上的尷尬處境。

作為一個事實上獨立運作的民主國家，台灣卻因大陸的壓力而屢屢遭遇主權矮化。面對這樣的挑戰，台方政府需要更清晰地界定自身定位，並制定長遠且務實的外交策略。

首先，政府應加強與理念相近國家的合作，以爭取更多支持。同時，也應針對類似事件建立快速反應機制，避免在國際場合中被動挨打。此外，在內部層面，政府需加強對名稱政策的說明與推廣，以凝聚共識，減少內部分歧。

結論：從矛盾中尋找出路

名稱爭議並非單純的文字問題，而是牽涉主權、認同與國際地位的複雜議題。民進黨政府在推動「中華民國（臺灣）」稱呼時，應更謹慎地衡量其可能帶來的後果，同時在面對外部挑戰時展現更大的勇氣與智慧。

在全球化的今日，台灣無法選擇孤立，但也不能一味妥協。如何在國際現實與內部認同之間找到平衡，是台灣未來必須面對的重要課題。唯有透過理性討論與務實行動，才能讓世界真正了解並尊重台灣的存在價值。

