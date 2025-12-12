【藍蝴蝶專欄】副總統的紅綠燈哲學：對比吳敦義與蕭美琴 我們學到了什麼？ 7

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日，因副總統蕭美琴車隊執行交管勤務，接連導致兩名員警在支援過程中發生重大車禍事故，引發社會對高階官員車隊交管政策的廣泛討論。此事故顯現的不僅僅是員警遭受重傷，更揭露了現行交管制度對基層警力資源的嚴重消耗與潛在風險。此事不僅僅是一次交通意外，更是一個反思高層官員交通管理模式的契機。

一、現行交管制度的問題

目前，許多高階官員的車隊在出行時，往往伴隨著大規模的交通管制措施，這些措施雖然以「維安」為名，但卻對基層警力造成極大壓力。此次宜蘭礁溪的事故中，有傳言指出涉事員警當天原本休假，但被臨時召回支援，最終導致意外發生。這種因應高層官員需求而動用大量警力的做法，無疑加重了基層警察的負擔，並且增加了他們在執勤過程中的危險性。

此外，大規模的交管措施往往對民眾日常生活造成干擾。車隊通行時，紅綠燈號誌被迫改變，周邊道路交通被擋截，民眾通行受阻，甚至可能引發不必要的交通事故。這種「交管擾民」的情況不僅影響了政府形象，也削弱了民眾對政府施政效率的信任感。

二、吳敦義副總統的啟示

在此背景下，我們不妨回顧前副總統吳敦義任內所採取的「三不原則」：不交管號誌、不用前導車、車隊不閃燈。吳敦義先生以實際行動展現出對基層警力的尊重與對民眾便利性的重視。他堅持與一般民眾一樣遵守交通規則，即便是等紅燈，也從不要求特殊待遇。這種做法不僅減少了對警力的需求，也贏得了社會普遍的讚譽。

同樣地，媒體人黃暐瀚曾提出「等紅燈的副總統」概念，呼籲高層官員應以身作則，減少對社會資源的過度消耗。這些例子都表明，一個高階官員若能以謙卑和務實態度面對公共事務，其影響力遠比一時的維安排場來得深遠。

三、政策改革的必要性

此次事件不僅是對蕭美琴副總統車隊交管政策的一次檢討，也是對整體政府官員交通管理方式的一次反思。我們需要問自己：是否所有的交管措施都真的必要？是否可以在保障官員安全與公共利益之間找到平衡？

首先，應重新檢視高階官員出行時的維安規範，將重點放在「必要性」與「效率性」上。例如，除非是涉及國安等特殊場合，否則應盡量減少不必要的交管措施。此外，應善用科技手段，例如透過即時交通監控與調度系統來確保官員安全，而非單純依賴人力。

其次，應考慮對高階官員進行教育與倡導，使其理解自己的一舉一動對社會氛圍的重要影響。當領導人選擇與民眾一同遵守交通規範時，他們實際上是在傳遞一種平等與尊重的價值觀。

四、從善如流，避免悲劇重演

相比吳敦義與蕭美琴，不禁讓人深刻感受到，同為副總統，他們在紅綠燈哲學上的差異竟如此顯著，令人不由得感慨良多。

儘管蕭美琴副總統在事後表達了對受傷員警的關心與祈福，但我們更期待她能以此事件為契機，推動政策上的改進。與其事後祈求平安，不如事前虛心聽取建議，並以更謙卑、務實的態度檢視現行制度。不僅是蕭副總統，其餘政府高層官員也應深入反思，如何在維護安全與保障民眾權益之間找到平衡點。

事故既已發生，我們無法改變過去，但可以透過制度改革來防止類似的悲劇重演。當高層官員選擇以身作則，減少對公共資源的無謂消耗時，不僅是在保護基層警力，更是在為整個社會樹立良好的典範。希望這次事件能成為改變的契機，而非又一個被遺忘的教訓。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：蕭美琴臉書

