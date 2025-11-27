【藍蝴蝶專欄】台海風雲：川普勸日本別激怒北京 賴清德卻忙著「燒錢」搞軍備？ 7

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

在當前國際局勢日益緊張的背景下，台海問題再度成為全球關注的焦點。

美國總統川普近日要求日本首相高市早苗不要在「台海議題」上刺激北京，並且美國國會報告也揭示了「2035年」可能成為台海風險高峰期。這些發展不僅凸顯了台海問題的複雜性，也反映了區域內外各方對此議題的高度敏感。

一、川普的警告與日本的立場

川普與高市的通話內容顯示，美方希望日本在台海問題上保持克制，避免挑釁北京。這一立場顯然是基於地緣政治的考量，意圖在陸美競爭加劇的背景下避免進一步激化局勢。然而，高市早苗在與在野四黨領袖的討論中則明確表示，日本與台灣僅維持「非政府間的實務關係」，並重申日本已根據《舊金山和約》放棄對台灣的領土主張，無法認定台灣的法律地位。這一表態顯示，日本在台海問題上仍然謹慎，試圖避免捲入陸美對抗的核心矛盾之中。

廣告 廣告

二、台灣的軍事擴張與風險升高

另一方面，台灣總統賴清德近日宣布新增1.25兆元國防特別預算，並投書《華盛頓郵報》感謝美國支持，強調此舉旨在嚇阻解放軍。不過，此舉也引發了外界對台灣是否進一步加劇區域緊張局勢的質疑。前總統馬英九更直言，這相當於宣布台灣進入「準戰爭狀態」。此外，賴清德的做法不僅可能被視為拉攏美方介入，更可能刺激北京採取更強硬的反制措施。

值得注意的是，美國國會報告指出，解放軍軍事現代化進程可能在2035年達到高峰，屆時台海風險將顯著增加。這一分析為台灣和周邊國家敲響了警鐘，表明當前的軍事擴張政策可能並非長久之計，而是需要更全面的戰略規劃與外交努力。

三、台獨言論與兩岸關係的挑戰

在台灣內部，部分政治人物以激進言論挑戰現狀。例如，綠委王義川自稱「我是台灣國立委」，以此表達其台獨立場。這種言論雖然可能迎合部分選民，但也無疑加劇了兩岸關係的緊張局面。對於區域和平而言，此類言行無助於緩解兩岸矛盾，反而可能成為潛在衝突的導火索。

四、多邊合作與對話的重要性

面對如此複雜且敏感的局勢，台灣應當展現更大的政治智慧。拉攏美方介入或單方面加強軍事部署，只會進一步惡化區域安全環境。相反，透過多邊合作與對話才是解決問題的關鍵。無論是與美日等盟友協調立場，還是與北京尋求務實溝通，都應成為當前政策制定者的重要課題。

總而言之，台海問題不僅牽動著兩岸關係，更攸關區域乃至全球和平穩定。

如何在地緣政治博弈中扮演負責任的角色，是台灣賴政府必須認真思考的課題。在未來的不確定性面前，唯有通過政治智慧與多邊合作，才能避免不可控的衝突，為區域和平創造更穩固的基礎。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Donald J. Trump臉書截圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【藍蝴蝶專欄】馬場町秋祭：追思？還是政治「摔角大賽」？

【藍蝴蝶專欄】高市早苗「台灣有事」發言對台海局勢影響與背後意圖

【文章轉載請註明出處】