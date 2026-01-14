【藍蝴蝶專欄】台美關係的雙面刃：台灣不應以單方利益迎合美國 3

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日，關於台灣與美國之間的經濟談判再度引發熱議，尤其是台積電在美國的投資條件與相關關稅政策，更讓不少民眾感到憤怒與擔憂。台灣作為全球半導體產業的龍頭之一，台積電被視為「護國神山」，但在這場談判中，卻似乎淪為了籌碼，這不禁讓人質疑民進黨政府在處理台美關係上的策略是否過於偏向「單方面付出」，以至於犧牲了台灣的長遠利益。

一、台積電成為談判籌碼的背後

根據多家媒體報導，台積電在美國的擴大投資計畫，已成為台美關稅談判的重要條件之一。包括在美建設五座新廠、承擔巨額成本等，這些條件看似是深化台美經濟關係的手段，但實際上卻可能對台灣本身產生深遠的負面影響。

首先，台積電赴美設廠的高昂成本問題早已不是新聞。台積電董事長魏哲家曾坦言，在美國建廠不僅成本高昂，還需要重新適應當地的法規與勞工文化，甚至要從零開始建立1.8萬條相關規則。這不僅增加了企業的運營負擔，也讓台灣的半導體優勢面臨被逐步削弱的風險。

其次，台積電的大規模海外投資是否真的能換來對台灣有利的關稅政策，也仍然存疑。除此之外，更被要求增加數千億美元的投資。況且，目前傳出的15%關稅減免條件，與南韓和日本相比並無明顯優勢。這樣的結果是否值得台灣付出如此巨大的代價？民眾普遍認為，這種「賣妻當大舅」式的談判策略，猶如將國家最寶貴的資源拱手讓人，實在令人憤懣。

二、民進黨政府的談判策略值得檢討

從目前透露出的種種訊息來看，民進黨政府在處理台美經濟談判時，似乎更多考慮的是如何滿足美國的需求，而非如何保護台灣的核心利益。這樣的策略，不僅可能導致台灣在談判中處於劣勢，也可能使我們在國際社會中的地位進一步被邊緣化。

更令人擔憂的是，這樣的談判模式可能會形成一種危險的先例，使得未來其他國家也效仿美國，以各種形式向台灣施壓，要求更多單方面的讓步。這對於一個高度依賴外貿與科技產業的台灣而言，是極其不利的。

三、台灣需要更平等的夥伴關係

無可否認，美國是台灣最重要的盟友，也是我們在國際政治中不可或缺的支持者。然而，盟友關係應建立在互惠互利、平等對話的基礎上，而非一方單方面付出甚至是犧牲自身利益來迎合另一方。

民進黨政府應該認識到，台灣並非只能依賴「取悅」美國來爭取生存空間。相反，我們擁有全球領先的科技產業、地緣戰略的重要地位，以及堅韌不拔的民主價值觀，這些都是台灣在國際社會中的重要資產。政府應該善加利用這些優勢，以更強硬、更自信的態度與美國進行談判，而非一味妥協。

四、台灣應該如何走向未來？

當前的台美經濟談判，為我們敲響了一記警鐘。在全球競爭日益激烈的大環境下，台灣必須更加謹慎地捍衛自身利益，不僅要在經濟上保持競爭力，更要在國際談判中展現智慧與堅定。民進黨政府應該正視民眾的質疑與擔憂，重新檢討其外交與經濟政策，以確保台灣不再成為他國利益交換中的犧牲品。

未來，我們需要的是一個能夠真正站穩腳跟、掌握主動權的台灣，而非一個只懂得「做功德」卻失去自我價值的角色。唯有建立平等、互惠且尊重彼此利益的合作關係，才能為台灣爭取真正有利於長遠發展的位置。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

