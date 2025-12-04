【藍蝴蝶專欄】國家認同的迷思：從岡山高中試題事件談起

unsplash示意圖

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日，岡山高中一份試題引發了社會熱議。事件的核心在於試題中關於「國家」的問題，學生以「中華民國」作答卻被扣分，理由是標準答案為「台灣」。經媒體報導後，校方最終決定給分，但這場風波卻揭露了背後更深層的國家認同問題與教育價值的矛盾。

一、出題邏輯的爭議：學術還是政治？

首先，讓我們回到試題本身。題目問的是「國家」，但答案選項中同時出現「台灣」與「中國」，這種設計本身就存在邏輯不清的問題。在國際法與現實政治中，「中華民國」是台灣的正式國號，而「台灣」則是地理名稱、行政區名或政治實體代稱。將兩者並列於選項中，不僅容易混淆學生，也反映出出題者對於國家認同的模糊態度或是對國家憲法的認識不足。

更值得深思的是，出題老師是否有意或無意地將個人政治立場帶入試題設計？

若出題者本身抱持台獨立場，將「台灣」視為唯一正確答案，便可能影響學生對國家認同的理解。然而，教育應該是中立且客觀的，不應成為政治宣傳的工具。這樣的試題設計，不僅違背教育公平原則，更可能對學生造成思想上的誤導。

二、校方態度：迎合還是堅持原則？

事件爆發後，岡山高中秘書陳嬿鉛表示，當下未立即給分，是基於尊重出題老師的「標準答案」。然而，這樣的解釋引發了更多質疑：教育工作者是否應該盲從於「標準答案」，而忽略學生答題背後的邏輯與事實？

若校方一味迎合出題者的立場，而非秉持客觀、公正的態度處理爭議，無疑會被外界批評為「不敢辨別是非」與「迎合世俗潮流」。

事實上，學生能夠回答「中華民國」而非「台灣」，正說明他們對於國家定位有自己的理解與思考。這樣的答題應該被鼓勵，而非被懲罰。教育的本質在於啟發學生獨立思考，而非要求他們機械式地背誦「標準答案」。

三、國家認同教育：從衝突到共識

岡山高中試題事件折射出當前台灣社會在國家認同問題上的分歧。隨著台灣內外政治環境的變化，許多人對於「中華民國」與「台灣」的定位產生不同看法。然而，無論立場如何，教育應該致力於培養學生批判性思維，而非強加單一答案。

《禮記‧中庸》有云：「博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之。」

在國家認同這樣複雜而敏感的議題上，我們更需要以科學的方法進行探討，而非以情緒或政治立場操控教育內容。校方應以此為契機，重新檢視試題設計與評分標準，同時引導學生深入理解台灣歷史與現狀，培養他們獨立思考與理性判斷的能力。

四、結語：教育的初心

岡山高中試題事件提醒我們，教育不僅是知識的傳遞，更是價值觀的塑造。

在面對國家認同這樣的重要議題時，我們應該以開放、包容的態度對待不同觀點，而非用單一標準去約束學生。唯有如此，我們才能真正實現教育的初心，培養具備批判性思維與全球視野的下一代公民。



