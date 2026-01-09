【藍蝴蝶專欄】川普：和平總統還是戰爭煽動者？ 7

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

川普總統近來的作為，讓人不禁思考一個問題：他究竟是自詡的「和平總統」，還是實際上是那位鼓吹戰爭、搗亂國際和平的「破壞和平的總統」？這個問題，恐怕連諾貝爾和平獎的評審們都會頭疼。

首先，我們來看看川普的「和平總統」形象。他曾公開表示，自己應該獲得諾貝爾和平獎，甚至還暗示自己比前總統歐巴馬更有資格。然而，這樣的說法卻讓人忍不住想笑。畢竟，在他的任期內，美國在國際上的軍事行動並沒有減少，反而頻頻挑釁他國，從伊朗到委內瑞拉，再到中國大陸，川普似乎比誰都熱衷於「對外展示肌肉」。這樣的行為，真的能與「和平」二字劃上等號嗎？

再來看看他的「戰爭煽動者」一面。從他最近宣稱「西半球是我們的」這番話中，不難看出一種霸權主義的影子。這句話不僅讓人聯想到19世紀的門羅主義，更讓人擔憂美國是否會以此為藉口，對其他國家進行干預。尤其是對於如委內瑞拉這樣的國家，美國不僅實施經濟制裁，還派遣軍隊進行突襲行動。這些舉措被包裝成「正義的行為」，但實際上卻更像是一場場精心策劃的侵略行動。

民眾對此也有不少反應，有人戲稱川普應該被頒發「破壞和平獎」，也有人挖苦地說他應該去統治全宇宙。這些尖酸的評論雖然帶著些許誇張，但卻也反映了不少人的真實感受川普的所作所為與和平毫無關聯。

當然，也有支持者認為，川普是在保護美國利益，捍衛全球秩序。然而，這樣的「保護」是否真的正當？如果每個國家都學習美國，以自己的利益為中心，那麼世界將會變成什麼模樣？畢竟，就連夏威夷如果想搞獨立建國，美國恐怕也不會袖手旁觀吧？

最後，川普是否能夠真正成為「和平總統」，恐怕還得看他是否能放下那顆躁動的心，停止那些帶有侵略意味的舉措。畢竟，真正的和平不是靠武力和威脅來實現的，而是要靠對話、合作與尊重。

至於諾貝爾和平獎？或許諾貝爾委員會可以考量設立一個新的獎項「諾貝爾戰爭獎」，看看川普是否願意接受這份榮譽。畢竟，不少全球公民極為肯定這樣的頭銜才更符合他在國際舞台上的表現。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Donald J. Trump 臉書

