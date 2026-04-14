【藍蝴蝶專欄】從「鄭習會」到「促進兩岸交流合作措施」，整排政府部門講的是同一套劇本？

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行政院外觀照。

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

「鄭習會」之後，北京迅速推出10項所謂「對台十項」措施，試圖在經濟、觀光、產業與交流層面重啟兩岸連結。緊接著，民進黨政府也幾乎同步啟動一整套回應機制——從行政院的「2300萬人堅決反對」，到總統府的「恐隨時叫停」，再到國安系統定性為「介選工具」，乃至陸委會的「甜不辣換佛跳牆」、民進黨團的「養套殺」說法。

短短時間內，整體論述迅速收斂為單一結論：這一切，本質上都是統戰。

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然而，問題並不在於民進黨政府是否可以提出警示，而在於這樣的回應方式，正逐漸與台灣社會的實際結構產生落差。

首先，台灣的主流民意，從來不是單一答案。多數人並不在統一與台獨之間做極端選擇，而是傾向維持現狀、避免衝突、保留彈性。在這樣的背景下，對於兩岸交流的態度，本質上是一種「條件式接受」，而非「全面否定」。

當政府將鄭習會與後續措施一律定性為統戰工具時，這種「全面化」的敘事，反而忽略了民間經驗的多樣性。對部分民眾而言，兩岸交流可能是工作機會、商業選擇，或單純往來；對另一些人而言，確實存在政治風險與制度疑慮。

正因為這些經驗並不一致，當民進黨政府部門試圖用單一框架解釋全部現實時，信任的裂縫便開始出現。

其次，更值得關注的是，「2300萬人」這類概括性表述，本質上是一種政治動員語言。姑且不論其效果，在民主社會中，這樣的說法同時意味著對多元意見的壓縮。當政府不再只是代表國家立場，而開始替全民定義立場時，問題就不再只是兩岸關係，而是觸及民主運作的本質。

從政黨操作的戰略角度來看，這樣的單一敘事同樣存在風險。首先，中間選民可能因為被排除而產生疏離；其次，過度強調風險卻缺乏分層說明，也可能讓部分民眾反而降低警覺，將政府的說法視為政治宣傳，進而選擇忽略。

是以，真正穩健的做法，並非否定風險，而是精準說明風險：

一、哪些措施涉及政治條件？

二、哪些存在制度性不確定？

三、哪些只是單純交流？

只有當這些差異被清楚區分，人民才能形成真正的判斷，而不是被迫接受既定結論。

因此，這場爭議的核心，其實不只是對岸做了什麼，而是台灣如何回應。

在當前國際局勢下，主要國家對兩岸關係的期待並不複雜——不是誰的立場更強，而是局勢是否穩定、是否可預測、是否避免衝突升高。換言之，國際社會真正關注的是：誰能穩住局勢？誰能讓台海維持現狀？

當一切都被說成統戰，真正需要被追問的，已不只是對岸的意圖，而是民進黨政府是否具備一種能力——在複雜的台海局勢中，降低誤判、維持穩定，並以理性與節制回應變局。

最終，問題仍會回到一個更根本的層次：

台灣民眾是否相信，政府並非提供答案，而是真正有能力守住我們的空間與未來。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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