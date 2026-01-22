【藍蝴蝶專欄】憲妃血戰延長賽：挺憲派圍攻陳亭妃 意外成為謝龍介最佳助選員 3

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

台南市的政治局勢近日再掀波瀾，民進黨內部派系鬥爭持續升級，特別是在陳亭妃與林俊憲的競爭中，雙方支持者的激烈角力更是引發社會廣泛關注。原本應該是民進黨內部的初選競爭，卻因為挺憲派的強硬態度與派系鬥爭，意外讓國民黨的謝龍介成為最大的受益者。

一、挺憲派壓力山大，陳亭妃拒簽協議引爆內戰

根據多家媒體報導，本月20日，為了鞏固政治利益，挺憲派要求前來拜會並尋求破冰的陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明」，其中包括切割與前議長郭信良的聯繫。不過，陳亭妃拒絕簽署這份協議，有政壇人士認為挺憲派的要求過於「霸道」且「不聰明」，引發了挺憲派的不滿。這場原本被視為和解的拜會，最終演變成一場「鴻門宴」。

廣告 廣告

挺憲派的強硬態度，不僅未能讓陳亭妃屈服，反而激起了基層民眾對派系操控的不滿。有基層選民表示：「團結就是要放下成見，齊心求勝，而不是互相逼迫。」甚至有民眾直言：「這些親憲派姿態太高，賄選案都還沒結束，就急著要求別人表忠心，真是令人失望。」

二、謝龍介漁翁得利，德意志標籤再成焦點

在民進黨內部鬥爭不斷升溫的同時，國民黨的謝龍介卻成了最大的受益者。作為台南市長選舉中的主要競爭對手，謝龍介早已瞄準了民進黨內部分裂的機會。他不僅多次批評民進黨內部的派系鬥爭，更將焦點轉向「德意志」標籤問題，試圖打破民進黨在台南的長期優勢。

對於謝龍介來說，民進黨內部的紛爭無疑是他選戰中的一大助力。易言之，挺憲派對陳亭妃的圍攻，不僅削弱了民進黨內部的團結，也給了謝龍介更多操作空間。許多台南市民對民進黨內部的權力鬥爭感到厭倦，甚至有人表示：「不管是陳亭妃還是謝龍介，只要能打破德意志，就應該支持。」

三、基層聲音：拒絕派系霸凌，期待公平競爭

針對這場政治風暴，許多基層選民紛紛表達了自己的不滿。有選民認為：「陳亭妃身為派系霸凌的受害者，更應該堅定站出來反對這種行徑。」也有人指出：「挺憲派這樣的作法，只會讓人更加反感，甚至影響民進黨在台南的整體形象。」

此外，一些支持者也對林俊憲的背後勢力提出質疑。有網友指出：「這份聲明透過光看，可以看到林俊憲的浮水印。」更有選民直言：「新潮流姿態未免太高了吧？賄選案都已經被起訴了，還想當議長，真是不要臉！」

四、結語：團結才是勝選關鍵

台南市向來被視為民進黨的大本營，但此次初選後的內部分裂卻暴露出不少問題。從挺憲派對陳亭妃的壓力，到基層選民對派系鬥爭的不滿，再到國民黨謝龍介抓住機會步步進逼，都顯示出民進黨若不能解決內部問題，將在2026年的選舉中面臨嚴峻挑戰。

不論是挺陳亭妃還是林俊憲的派系，都應該以全局為重，放下個人與派系之爭，共同努力鞏固基層支持。畢竟，在政治競爭中，最大的敵人從來都不是來自內部，而是來自外部。而今，台南市民真正期待的是一個能夠打破舊有框架、以人民福祉為優先的新氣象，而非永無止境的內耗與鬥爭。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：林俊憲臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【藍蝴蝶專欄】台美關係的雙面刃：台灣不應以單方利益迎合美國

【藍蝴蝶專欄】15%不是最惠：台美關稅談判的真相，是同梯隊不是大勝利

【文章轉載請註明出處】