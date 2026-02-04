【藍蝴蝶專欄】當法律要求成為不可能任務：陸籍公職爭議暴露的制度破口 11

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日因陸配出任公職所引發的「棄中國籍」爭議，表面看似是國安與忠誠問題，實際上卻揭露出雙方國籍與兩岸制度長期未被正視的結構性矛盾。尤其在陸委會公開坦言「放棄中國籍在實務上極其困難，至今無人完成」後，整個問題已不再只是個案，而是赤裸裸的制度失靈。

依現行作法，內政部要求具陸籍背景的公職人員，須依國籍法完成放棄「外國國籍」始得就任。然而弔詭的是，政府一方面要求人民履行棄籍義務，另一方面卻又明確知道：中國大陸方面並不受理、甚至拒絕配合相關程序。這等同於在法律上要求人民完成一項「可預見、且不可完成」的任務，已嚴重牴觸法治國家所強調的比例原則與合理期待。

更深層的問題在於法源適用是否正確。兩岸關係在我國憲政體系中本就屬於高度特殊的存在，過去亦以兩岸人民關係條例作為專法加以規範。若中國大陸在法理上並非一般意義的「外國」，卻在實務上被一體適用《國籍法》的外國規範，無疑形成法律定位上的錯置。這種模糊處理，平時或許不顯山露水，一旦進入公職審查與政治攻防，問題便全面浮現。

值得注意的是，這場爭議對民進黨所造成的政治衝擊，並非單純的政黨攻防，而是價值論述的內在矛盾。長期以來，民進黨自我定位為法治、人權與反歧視的捍衛者，亦積極爭取新住民與多元族群支持；但在此事件中，卻被質疑以制度之名，對特定身分背景者設下實質上無法跨越的門檻。即便訴諸國安論述，短期內或許能鞏固部分支持者，卻難以回應「法律是否合理可行」這個核心質疑。

從政策面來看，繼續維持現狀只會讓問題反覆以個案形式爆發，並加深「選擇性執法」與「政治化處理」的社會觀感。然而，較為可行的出路，應是在制度層次誠實面對現實：

其一，回歸兩岸人民關係條例的專法精神，將陸籍背景公職的規範，從形式上的國籍要求，轉向實質的忠誠審查與風險管理。

其二，若短期內無法全面調整體系，至少應在國籍法中增設「不可歸責例外」，避免法律淪為明知不可行卻仍強制要求的空轉規範。

一個成熟的法治國家，衡量的標準不在於立場是否強硬，而在於制度是否洽當合宜、法律是否可被遵守。當政府一方面要求人民遵法，另一方面卻承認該法在現實中無法履行時，真正受損的不是個別當事人，而是整個法治體系的可信度。

最後，這起陸籍公職爭議提醒我們：國安確實應該嚴肅討論，但不應建立在制度矛盾與法律空轉之上。因此，唯有正視兩岸特殊關係下的法制調整，讓法律回到「可行、可預期、可遵守」的軌道，爭議才能真正落幕，而非讓同類事件重蹈覆轍。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：李貞秀臉書

