【藍蝴蝶專欄】綠便當會凌駕憲政？「不副署」風波引發民主危機

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日，行政院長卓榮泰宣布對立法院修正三讀通過的財政收支劃分法修正案「不副署」，引發了台灣政壇和社會的廣泛爭議。這一舉動不僅挑戰了憲政秩序，也讓行政、立法兩權之間的緊張關係浮上檯面。從總統賴清德的便當會，到民進黨團內部意見分歧，再到學界與民眾的強烈反彈，這場風波已經成為檢視台灣民主制度的一面鏡子。

一、行政院的「不副署」：憲政捍衛還是權力濫用？

根據憲法，行政院長的副署權是制衡總統權力的重要機制，旨在確保行政權運作的合法性。然而，當卓榮泰以「捍衛憲政秩序」為由拒絕副署《財劃法》修正案時，卻引來了學者和法律界人士的質疑。部分學者直言，行政院拒絕執行立法院多數通過的法案，違背了基本的民主原則，甚至可能構成違憲。

學者指出，副署制度本該是憲法設計中權力制衡的一環，而非行政院長用來否決立法院決議的工具。立法院是民意代表的最高機構，其三讀通過的法案本應具有法律效力，行政院若一意孤行「不副署」，無異於以個人意志凌駕於多數民意之上。這不僅削弱了立法院的正當性，也讓民主制度出現裂痕。

二、便當會成為決策舞台？內部矛盾浮現

12日，總統賴清德召集51位民進黨籍立委召開便當會，討論包括《財劃法》在內的多項爭議法案。會議中，有約20人表達意見，但最終傾向支持行政院「不副署」的立場。這樣的決策方式引發外界質疑：為何一場內部會議能凌駕於立法院多數決議之上？

更令人訝異的是，民進黨內部也並非鐵板一塊。民進黨團總召柯建銘公開表示「沒有不副署的空間」，與多數綠營立委的意見相左，而其他黨內人士則選擇支持行政院的不副署立場。如此分裂的聲音，暴露出民進黨內部對於憲政秩序和政治策略的不同理解，也讓外界對執政黨的團結性產生疑問。

三、民眾反彈聲浪四起：民主危機的警鐘

在這場風波中，民眾的聲音也不容忽視。許多人對於行政院「不副署」的決定表示強烈不滿，認為這是對民主制度和憲法精神的踐踏。一些網友直言，「行政院若不執行立院通過的法案，就是違憲」，甚至有人批評這是一種專制政權的前兆。

更有民眾諷刺地提議：「既然行政院可以隨意決定是否執行法律，那納稅人是否也可以選擇是否繳稅？」這些言論反映出社會對於權力濫用和民主倒退的深切不安。

四、捍衛民主：民進黨應如何自省？

在這場風波中，我們看到了台灣民主制度面臨的挑戰，也看到了政府內部合作與溝通的重要性。民進黨作為執政黨，有必要回歸憲政秩序，避免將行政權變成政治工具。

第一，行政院長與總統應攜手合作，尊重國會依法通過的法律，以副署和公布法案為首要職責，展現對民主制度的尊重。第二，副署制度應回歸其設計初衷，即作為權力制衡的一環，而非被用來扭曲或濫用憲法規範。

結語：民主制度需要更多共識與謙卑

台灣作為亞洲民主典範，憲政秩序和多數決原則是其核心價值。然而，「不副署」風波卻暴露了政治操作凌駕民主程序的危險。民進黨政府應以謙卑態度面對民意，避免讓短期政治利益損害長期制度穩定。

台灣人民期待的是一個尊重憲法、維護民主價值的政府，而不是一個以便當會取代國會、以個人意志凌駕多數決議的專制政體。這場風波應該成為一次警示，提醒我們珍視並守護來之不易的民主成果。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：卓榮泰臉書

