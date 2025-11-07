【藍蝴蝶專欄】衛福部健保補充保費改革，別拿散戶當韭菜割！ 3

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

衛福部最近推出的「健保補充保費3大改革」新制，簡直是點燃民怨的火柴，讓原本就不太平的社會情緒瞬間炸鍋。這次改革，瞄準了存股族、散戶以及利息超過2萬元的民眾，硬生生把這些人推上了「被開刀」的手術台。結果呢？不僅引發全民怒吼，連行政院長卓揆和執政黨立委都看不下去，紛紛喊話衛福部趕緊踩煞車。這場政策風暴，真是讓人哭笑不得。

首先，衛福部的邏輯未免也太奇怪了吧？存股族是什麼？不就是那些勤儉持家、靠著一點點投資利息過日子的老百姓嗎？他們有的可能是退休族群，有的可能是小資族，靠著每年不到幾萬塊的利息補貼家用。這些人既不是富豪，也不是大企業主，卻成了政策的箭靶。難道衛福部眼中的「使用者付費」原則，是專挑最弱勢、最無力反抗的人來收費？這種邏輯，實在令人匪夷所思。

再來，這項政策的執行方式更是荒謬至極。利息超過2萬元就要繳補充保費？拜託，2萬元是什麼概念？按照現在的低利率環境，一般人存個百萬定存，可能連2萬利息都賺不到。這根本是在懲罰那些努力存錢、理財有方的普通人。更別說，很多人壓根不知道自己會因為這條規定而被課稅，等到收到通知單時才發現「天啊，我怎麼也中槍了？」這種「先斬後奏」的政策設計，不僅讓人措手不及，更是對民眾的不尊重。

而且，這次改革還有一個大問題，那就是「政策目標完全錯位」。健保財務吃緊確實需要解決，但應該從結構性問題下手，比如針對醫療浪費、過度使用健保資源等問題進行改革，而不是直接伸手向無辜的散戶和存股族要錢。這種「頭痛醫腳」的做法，只會讓民怨越來越深。

最後，我們不得不問：衛福部到底有沒有做好溝通？從政策推出到被罵翻天，再到行政院急踩煞車，整個過程看起來就像是一場「邊做邊試水溫」的鬧劇。政策制定者難道不知道，這樣的改革會引發多大的反彈嗎？還是說，他們根本低估了人民的怒火？

總而言之，這次健保補充保費改革，不僅方向錯誤、方法粗糙，更缺乏對民眾的基本尊重。衛福部與其拿散戶和存股族開刀，不如好好檢討健保制度的根本問題，尋找真正合理、公平且可行的解決方案。畢竟，人民不是韭菜，想割就割！

