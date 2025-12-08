【藍蝴蝶專欄】賴政府封禁小紅書，打詐還是打中？ 3

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

近日內政部宣布封禁「小紅書」APP一年，理由是該平台資安檢測全數不合格，且涉及大量詐騙案件，造成民眾財損超過2億4千萬。這項舉措引發社會各界熱議，有人拍手叫好，有人怒斥「假打詐之名，行打中之實」，甚至有人酸「政府已讀不回民眾改善要求，卻很積極抗中」。究竟這場風波是打詐還是打中？讓我們來拆解其中的玄機。

一、打詐：小紅書真的問題多多？

根據內政部的數據，小紅書在台用戶已逾300萬，但資安檢測15項指標全未合格，且涉及1,706件詐騙案件，形成法律真空。這些數字乍看之下的確令人毛骨悚然，但仔細一想，問題並不僅限於小紅書。一些民眾指出，Facebook每月詐騙件數高達5萬件，LINE和其他平台也屢屢被爆出詐騙行為高於小紅書。

所以，既然要打詐，為什麼只挑小紅書？這是否有選擇性執法之嫌？

此外，內政部的封禁舉措是否真的有效？如果僅僅是封鎖APP而非深入研究如何改善資安問題，那麼詐騙行為可能會轉移至其他平台，民眾依然難逃被害的命運。打詐需要的是全面性策略，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。

二、打中：政治操作的弦外之音？

行政院長卓榮泰直言，「中國放任不自由的言論來傷害我們的言論自由，政府不能接受。」這句話讓人不禁聯想到封禁小紅書是否另有政治考量。畢竟，小紅書來自中國，其背後的數據管理和言論審查問題確實引人擔憂，但封禁是否真能解決問題？還是反而激化兩岸網友的對立情緒？

不少民眾認為，此舉與其說是打詐，不如說是抗中。有人甚至戲稱，「塔綠班弄巧成拙，只會加速兩岸融合」。若政府真心想保護民眾安全，不妨對所有高風險平台一視同仁，而非僅針對來自中國的APP。

三、民主國家與言論自由的矛盾

有民眾質疑，過多的限制是否與民主國家的作法相違背？台灣以言論自由和民主為傲，但封禁行為是否讓人感到「北韓法學派」的影子？如果政府以「業者無任何回應」作為封禁理由，那麼民眾對政府改善要求也常常遭遇「已讀不回」，這種雙重標準難免讓人心生不滿。

四、政府如何走正道？

面對小紅書事件，政府應該回到正道，專注於如何有效打擊詐騙，而非陷入政治操作的泥淖。或許可以成立專責機構，針對所有高風險APP進行資安檢測和改善要求，以透明、公平的方式處理問題。同時，也應加強民眾教育，提高防詐意識，而非僅靠封禁來掩蓋問題。

最後，有網友建議執政黨應搞一個「小綠書」，進軍世界市場來反制「小紅書」。雖然這提議聽起來有點逗趣，但也反映出民眾希望看到更積極創新的解決方式，而非一刀切的封禁政策。

最後，贈予賴政府一句話「民主需平衡，政策要智慧」。

小紅書事件折射出民主國家在面對資安與言論自由時的矛盾。賴政府若真心打詐，就應以「源頭打擊」來守護民眾安全，以智慧和透明的方式來處理，而非陷入政治操作和選擇性執法。畢竟，民主不是靠封禁來捍衛，而是靠公平與正義來維繫。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

