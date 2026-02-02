【藍蝴蝶專欄】賴清德的領導權威：蔡英文的隱形挑戰與黨內權力格局的再定位

cnews124260202a03

藍蝴蝶／公共行政碩士，時事評論人。

在台灣政治的舞台上，領導者的權威往往不僅僅取決於個人能力，還受到黨內派系、歷史背景及政治資源的影響。賴清德作為民進黨現任領袖，卻面臨來自前任總統蔡英文及其象徵勢力的隱形挑戰。這場權力角逐並非正面衝突，而是透過多層次的政治操作與心理戰，逐步削弱賴清德的領導地位，並重新塑造民進黨內的權力格局。

一、「本命區」失守與嫡系挫敗：權威裂痕初現

台南作為賴清德的政治根基，一直是他展現影響力的重要象徵。然而，在近期的地方初選中，賴清德子弟兵林俊憲敗於與蔡英文陣營關係密切的陳亭妃，這一結果不僅讓賴清德在台南的掌控力出現裂痕，更反映出黨內基層對其領導地位開始產生質疑。當「國王人馬」在指標性戰場失利，黨內挑戰其權威的心理門檻便隨之降低，這無疑對賴清德的領導構成了威信上的衝擊。

二、蔡英文「退而不休」：側翼牽制與聲量競爭

卸任總統後的蔡英文並未完全退出政治舞台，其透過「登山輔選」等方式與地方非賴系人馬互動，形成一股隱形的政治力量。蔡英文以其累積多年的社會聲望，成為非賴勢力的重要支持盾牌。更重要的是，她在社群影響力及民調支持度上的穩定表現，在某些議題上甚至超越現任總統賴清德，這使得賴清德的決策合法性受到無形質疑。兩者之間的聲量競爭，不僅是民眾心中「誰更具影響力」的較量，更是黨內權力再分配的重要指標。

三、「蔡規賴隨」：政策路線的緊箍咒

在國安與外交政策上，賴清德高度承襲蔡英文所定下的路線，此舉雖然能確保政策延續性，但也限制了他展現個人開創性與領導風格的空間。當政策推動順利時，功勞往往被歸因於蔡英文時期奠定的基礎；反之，若遇到阻力，則容易引發「蔡英文做得比較好」的比較聲音。這種定位重疊不僅讓賴清德難以擺脫蔡英文的影響，更使其建立個人歷史地位面臨巨大壓力。

四、2026選戰：「地方包圍中央」的派系反撲

蔡英文在任時強調「派系平衡」，而賴清德則試圖以強勢領導壓縮派系影響力。然而，台南初選結果顯示出英系與正國會等勢力正在合縱連橫，試圖透過地方選舉勝績奪回黨內話語權。如果2026年的地方選舉中，非賴系人選（如陳亭妃）成功突圍，而賴系人馬接連受挫，那麼賴清德將面臨被黨內「架空」的危機。屆時，民進黨的權力中心可能向蔡英文所代表的「溫和中間路線」傾斜，進一步削弱賴清德對黨內的掌控力。

五、隱形圍牆：蔡英文對賴清德挑戰的深層意義

綜上所述，蔡英文對賴清德的挑戰並非直接奪權，而是透過維持高度聲望、聯合非賴系人馬以及抓緊既有路線，形成一道隱形圍牆，使得賴清德在黨內整合與個人威望建立上始終無法完全脫離蔡英文的陰影。這種挑戰模式不僅展現了蔡英文深厚的政治手腕，更反映出民進黨內派系競逐下權力平衡的新局面。

未來，如何突破這道隱形圍牆，重塑自身領導地位，將是賴清德面臨的一大課題。而這場「看不見硝煙」的政治角逐，也將深刻影響民進黨乃至台灣政治的未來走向。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賴清德臉書

