【藍蝴蝶專欄】賴清德的「違憲」迷霧：不敢面對檢驗的總統？

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

賴清德總統近日以「一問一答已違憲」為由，拒絕赴立法院接受民代質詢，這一舉動引發了社會的廣泛討論與質疑。對於一位肩負國家未來的領導人而言，此舉不僅讓民眾對其治國能力產生疑問，更讓人懷疑他是否有勇氣面對民意的檢驗。更進一步地說，此措對賴總統帶來的最大影響，恐是動搖人民對總統、政府以及民進黨在民主素養上的信任與期待。

首先，賴清德總統在公開場合表示，中國大陸因實力不足無法對台灣進行更進一步的軍事威脅，他認為自己的使命是防止戰爭發生。然而，當外界質疑政府在軍事預算上的使用效率時，他卻選擇迴避立法院的質詢。1.25兆元的國防預算是台灣歷史上前所未有的高額支出，但民眾卻普遍對軍購的實際成效感到疑惑。例如，F-16V戰機是否如期到貨？海鯤號是否具備執行任務的能力？這些問題至今仍未獲得明確答覆。

更令人不解的是，賴清德在選前曾表示願意到立法院接受質詢，然而選後卻以「違憲」為由拒絕履行承諾。這樣的態度讓人不禁懷疑，他是否在逃避對政策執行力和透明度的檢驗。民眾不禁要問：總統若認為自己無需接受質詢，那麼這是否意味著政府可以隨意解釋憲法，甚至藉此迴避監督？

此外，賴清德對中國大陸威脅的言論也引發了外界的不滿。他聲稱中國大陸因實力不足而「沒有越雷池一步」，但這樣的說法不僅可能被解讀為挑釁，也未能回應台灣內部對國防實力的真實擔憂。面對中國日大陸益增強的軍事壓力，台灣人民需要的是一個能夠正面回應問題、提出明確政策和具體作為的領導者，而不是一味以空洞口號和模糊言辭來掩蓋現實。

值得注意的是，賴清德將不接受質詢的理由歸結於憲法問題，但這樣的說法並未獲得法律界與社會各界的一致認同。多數民眾認為，總統應該是國家的最高負責人，應該有能力也有義務面對立法院及人民的質詢。如果只是單方面發表國政報告而不接受質疑，那麼這樣的報告與在總統府召開記者會又有何區別？

在民主政治體制中，透明與問責是政府運作的重要基石。當總統拒絕與民意代表直接對話時，不僅削弱了民主機制，也讓人懷疑其施政能力是否經得起檢驗。更何況，賴清德曾自詡「未來的歷史會記載，自己是最常回立法院的總統」，如今卻選擇以「違憲」為由迴避國會監督，這樣的行為不僅損害了自身形象，也可能削弱民眾對政府的信任。

最後，我們不得不反思：一位領袖如果連面對民意代表的質詢都感到畏懼，又如何能帶領國家面對更大的挑戰？台灣正處於內外危機交織的時刻，人民需要的是一位勇於承擔責任、正面回應問題的領導者，而不是一位以各種理由逃避社會與民代檢驗的消極總統。

或許，賴清德該重新審視自己的角色與責任，勇敢走進立法院，接受民意代表與全體國人的監督。唯有如此，他才能真正展現作為國家領導人的格局與魄力，而非讓人覺得，他只是個害怕挑戰、缺乏自信的政治人物。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賴清德臉書

