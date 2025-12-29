【藍蝴蝶專欄】賴清德的「違憲」迷霧：不敢面對檢驗的總統？
藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人
賴清德總統近日以「一問一答已違憲」為由，拒絕赴立法院接受民代質詢，這一舉動引發了社會的廣泛討論與質疑。對於一位肩負國家未來的領導人而言，此舉不僅讓民眾對其治國能力產生疑問，更讓人懷疑他是否有勇氣面對民意的檢驗。更進一步地說，此措對賴總統帶來的最大影響，恐是動搖人民對總統、政府以及民進黨在民主素養上的信任與期待。
首先，賴清德總統在公開場合表示，中國大陸因實力不足無法對台灣進行更進一步的軍事威脅，他認為自己的使命是防止戰爭發生。然而，當外界質疑政府在軍事預算上的使用效率時，他卻選擇迴避立法院的質詢。1.25兆元的國防預算是台灣歷史上前所未有的高額支出，但民眾卻普遍對軍購的實際成效感到疑惑。例如，F-16V戰機是否如期到貨？海鯤號是否具備執行任務的能力？這些問題至今仍未獲得明確答覆。
更令人不解的是，賴清德在選前曾表示願意到立法院接受質詢，然而選後卻以「違憲」為由拒絕履行承諾。這樣的態度讓人不禁懷疑，他是否在逃避對政策執行力和透明度的檢驗。民眾不禁要問：總統若認為自己無需接受質詢，那麼這是否意味著政府可以隨意解釋憲法，甚至藉此迴避監督？
此外，賴清德對中國大陸威脅的言論也引發了外界的不滿。他聲稱中國大陸因實力不足而「沒有越雷池一步」，但這樣的說法不僅可能被解讀為挑釁，也未能回應台灣內部對國防實力的真實擔憂。面對中國日大陸益增強的軍事壓力，台灣人民需要的是一個能夠正面回應問題、提出明確政策和具體作為的領導者，而不是一味以空洞口號和模糊言辭來掩蓋現實。
值得注意的是，賴清德將不接受質詢的理由歸結於憲法問題，但這樣的說法並未獲得法律界與社會各界的一致認同。多數民眾認為，總統應該是國家的最高負責人，應該有能力也有義務面對立法院及人民的質詢。如果只是單方面發表國政報告而不接受質疑，那麼這樣的報告與在總統府召開記者會又有何區別？
在民主政治體制中，透明與問責是政府運作的重要基石。當總統拒絕與民意代表直接對話時，不僅削弱了民主機制，也讓人懷疑其施政能力是否經得起檢驗。更何況，賴清德曾自詡「未來的歷史會記載，自己是最常回立法院的總統」，如今卻選擇以「違憲」為由迴避國會監督，這樣的行為不僅損害了自身形象，也可能削弱民眾對政府的信任。
最後，我們不得不反思：一位領袖如果連面對民意代表的質詢都感到畏懼，又如何能帶領國家面對更大的挑戰？台灣正處於內外危機交織的時刻，人民需要的是一位勇於承擔責任、正面回應問題的領導者，而不是一位以各種理由逃避社會與民代檢驗的消極總統。
或許，賴清德該重新審視自己的角色與責任，勇敢走進立法院，接受民意代表與全體國人的監督。唯有如此，他才能真正展現作為國家領導人的格局與魄力，而非讓人覺得，他只是個害怕挑戰、缺乏自信的政治人物。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：賴清德臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【藍蝴蝶專欄】中華民國（臺灣）v.s. 中國（臺灣）：名稱爭議的外交角力
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」
2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。台灣今年爆發建商倒閉潮，倒閉潮更擴大至台北市大安區。對此，富品集團董事長曾富瑋證實，又有建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
總統府又下架賴清德發言 王鴻薇提3案例：失言非首次
王鴻薇說，果不其然，總統府和賴清德的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。王鴻薇提到，賴清德失言非首次，以下整理幾個著名案例：一、大罷免時賴清德發起到現在還...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發起對話
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話