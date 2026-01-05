【藍蝴蝶專欄】阿扁的「鏡」中風波：從總統鏡來講喊卡看政治的幽暗角落 3

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

政治是一場戲，戲裡的人有時是主角，有時是配角，戲外的觀眾則永遠在猜測誰是編劇。最近，陳水扁原定主持的節目「總統鏡來講」，在首播前夕竟然被「喊卡」，這一出戲讓人不禁想問：到底誰在掌控劇本？

事情的起因是這樣的：陳水扁原定於2026年1月4日主持新節目總統鏡來講，這檔節目號稱要「講真相、講理想、講出台灣新力量」，但就在首播前一天，矯正署林署長一通電話告知，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，否則就要將阿扁「抓回籠」。這一消息不僅讓阿扁心寒，更讓外界驚訝。畢竟，早在2011年，當時的馬英九總統還曾為阿扁寫專欄一事發聲，強調受刑人雖被剝奪人身自由，但言論自由應受憲法保障。如今，為何情況卻大相逕庭？

有人說，卓榮泰不過是執行賴清德的意志，這背後或許隱藏著更深的政治考量。不少網友對此表示：「卓不可能自行決定這種事啦！這分明是萊爾不爽阿扁跟老柯背刺了他。」還有更直白的：「政治介入司法的最佳示範，看哪個人還敢說政治不會介入司法！」

但也有人持不同看法：「健康狀況這麼好，每天趴趴走，還主持節目，符合保外就醫要件嗎？」甚至有人冷嘲熱諷：「在監所裡開個節目主持就可以了嘛！」

這場風波讓人不禁想起言論自由在台灣的處境。當馬英九一聲令下，台北監獄放行了阿扁的專欄；而如今，在號稱更民主、更進步的民進黨主政下，卻因為一句「上級指示」，讓一檔節目胎死腹中。這難免讓人感到諷刺：究竟誰才是真正的民主？誰又在用「法治」之名行「政治」之實？

當然，也許有人會說，這是「依法行政」，但問題是，法律是否應該成為打壓言論自由的工具？當阿扁感慨「言論自由未得到憲法保護」時，他的心情或許比天氣更冷，但更冷的其實是我們對於這片土地上「民主」與「自由」的信任。

總而言之，總統鏡來講的喊卡事件，不僅是一場政治鬧劇，更是一面照妖鏡。它照出了權力如何運作，也照出了我們對民主價值的期待與失落。當我們談論台灣的未來時，或許更應該問自己：我們究竟希望活在怎樣的一個國度？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：陳水扁新勇哥物語臉書

