【藍蝴蝶專欄】非洲豬瘟再襲台灣 中央政府責無旁貸

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

最近非洲豬瘟的新聞又一次成為焦點，2025年台中地區爆發疫情，讓人不禁想問：「我們是不是又鬆懈了？」事實上，早在2021年新北市就曾發生過類似案例，這次疫情再起，顯然不是地方政府單一責任，中央相關部門該站出來扛起應有的責任了！但話說回來，政府對於非洲豬瘟的防疫工作，真的不能靠臆測啊！這樣下去，豬都要笑了。

一、非洲豬瘟：豬的惡夢，人類的考驗

先來科普一下，非洲豬瘟是豬的專屬病毒，對人類不會造成直接危害，但對養殖業卻是毀滅性的打擊。根據專家解釋，只要認清肉品標示，就能避免問題肉品流入市場。然而，問題不在於吃了會怎麼樣，而是這病毒一旦進入養殖場，豬隻幾乎無一倖免。這次疫情爆發，再次提醒我們防疫工作的重要性，因為一旦鬆懈，後果真是慘到讓人不敢想像。

二、疫調工作：別再用猜的啦！

疫情發生時，我們不能像偵探小說裡的角色一樣靠猜測來解決問題。這次非洲豬瘟疫情再起，中央相關部門應該迅速啟動疫調工作，把源頭找出來並公開透明地向大眾說明。畢竟，大家都知道，透明是最好的消毒劑。如果一直遮遮掩掩，不僅讓民眾心慌，更會讓防疫工作變得更加困難。

而且，看看之前的新聞，有人一年申請3002次食品免查驗，這麼誇張的數字居然沒人管？真是讓人哭笑不得！難道我們的防疫漏洞就是這樣被「免查驗」搞出來的嗎？中央政府真的該好好檢討，別再讓這種情況發生了！

三、2021到2025：教訓在哪裡？

回顧2021年的新北市案例，我們應該早就知道非洲豬瘟不是小事，但四年過去了，疫情還是爆發了。這說明什麼？說明我們沒有從過去的教訓中學到東西啊！地方政府已經盡力配合，但中央部門如果不從源頭上防堵問題，那地方再努力也是白搭。這次疫情再度爆發，中央相關部門真的不能再裝死了！

四、策略建議：中央該怎麼做？

為了避免未來再度重蹈覆轍，整理幾個建議給中央部門參考：

1. 全面提升邊境檢疫標準：對於進口肉品的檢查不能再馬虎，尤其是那些「免查驗」的特例，應該重新審視政策，杜絕漏洞。

2. 強化疫調能力：建立快速反應小組，一旦有疫情跡象，就能立即啟動調查並公佈結果。

3. 推動全民防疫教育：讓大家知道非洲豬瘟的嚴重性，以及如何辨識安全肉品。

4. 建立透明化機制：疫情資訊公開透明，避免謠言滿天飛，也能提升民眾對政府的信任感。

5. 加強中央與地方協調：中央部門應該主動與地方政府合作，而不是甩鍋給地方。

總之，非洲豬瘟不是開玩笑的事情，我們需要的是科學、透明和迅速的行動，而不是靠猜測和運氣來解決問題。希望中央政府能夠正視這次疫情，用實際行動告訴全台灣人民：「我們真的有在做事！」不然豬真的會笑到流眼淚啊！

