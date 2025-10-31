【藍蝴蝶專欄】非洲豬瘟再襲台灣 中央政府責無旁貸
藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人
最近非洲豬瘟的新聞又一次成為焦點，2025年台中地區爆發疫情，讓人不禁想問：「我們是不是又鬆懈了？」事實上，早在2021年新北市就曾發生過類似案例，這次疫情再起，顯然不是地方政府單一責任，中央相關部門該站出來扛起應有的責任了！但話說回來，政府對於非洲豬瘟的防疫工作，真的不能靠臆測啊！這樣下去，豬都要笑了。
一、非洲豬瘟：豬的惡夢，人類的考驗
先來科普一下，非洲豬瘟是豬的專屬病毒，對人類不會造成直接危害，但對養殖業卻是毀滅性的打擊。根據專家解釋，只要認清肉品標示，就能避免問題肉品流入市場。然而，問題不在於吃了會怎麼樣，而是這病毒一旦進入養殖場，豬隻幾乎無一倖免。這次疫情爆發，再次提醒我們防疫工作的重要性，因為一旦鬆懈，後果真是慘到讓人不敢想像。
二、疫調工作：別再用猜的啦！
疫情發生時，我們不能像偵探小說裡的角色一樣靠猜測來解決問題。這次非洲豬瘟疫情再起，中央相關部門應該迅速啟動疫調工作，把源頭找出來並公開透明地向大眾說明。畢竟，大家都知道，透明是最好的消毒劑。如果一直遮遮掩掩，不僅讓民眾心慌，更會讓防疫工作變得更加困難。
而且，看看之前的新聞，有人一年申請3002次食品免查驗，這麼誇張的數字居然沒人管？真是讓人哭笑不得！難道我們的防疫漏洞就是這樣被「免查驗」搞出來的嗎？中央政府真的該好好檢討，別再讓這種情況發生了！
三、2021到2025：教訓在哪裡？
回顧2021年的新北市案例，我們應該早就知道非洲豬瘟不是小事，但四年過去了，疫情還是爆發了。這說明什麼？說明我們沒有從過去的教訓中學到東西啊！地方政府已經盡力配合，但中央部門如果不從源頭上防堵問題，那地方再努力也是白搭。這次疫情再度爆發，中央相關部門真的不能再裝死了！
四、策略建議：中央該怎麼做？
為了避免未來再度重蹈覆轍，整理幾個建議給中央部門參考：
1. 全面提升邊境檢疫標準：對於進口肉品的檢查不能再馬虎，尤其是那些「免查驗」的特例，應該重新審視政策，杜絕漏洞。
2. 強化疫調能力：建立快速反應小組，一旦有疫情跡象，就能立即啟動調查並公佈結果。
3. 推動全民防疫教育：讓大家知道非洲豬瘟的嚴重性，以及如何辨識安全肉品。
4. 建立透明化機制：疫情資訊公開透明，避免謠言滿天飛，也能提升民眾對政府的信任感。
5. 加強中央與地方協調：中央部門應該主動與地方政府合作，而不是甩鍋給地方。
總之，非洲豬瘟不是開玩笑的事情，我們需要的是科學、透明和迅速的行動，而不是靠猜測和運氣來解決問題。希望中央政府能夠正視這次疫情，用實際行動告訴全台灣人民：「我們真的有在做事！」不然豬真的會笑到流眼淚啊！
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：unsplash示意圖
非洲豬瘟案場清消2次仍驗出病毒！化學兵緊急出動支援
台中梧棲區某飼有300頭豬隻之養豬場疑因餵食「未煮透廚餘」，導致豬隻不慎感染非洲豬瘟，成為全台首例疫情，然而自21日疫情爆發後，農業部也迅速公告全台豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘，並且針對台中的案例場展開清消作業，然而27日首次在「清消後」的案場驗出非洲豬瘟核酸陽性，因此也呼籲加強消毒，不過今（30）日中央災害應變中心記者會時，農業部長陳駿季指出，第二次檢驗還是發現有2處驗出非洲豬瘟核酸陽性，研判台中相關清消流程還有要加強，而為求謹慎，已請國防部化學兵協助，力求31日完成清消。中時新聞網 ・ 1 天前
點名賴清德就是非洲豬瘟最大破口 國民黨：4大無作為害慘台灣豬
國內再傳非洲豬瘟，卻再引爆朝野互相究責攻防。國民黨下午再點名，總統賴清德才是非洲豬瘟最大破口？「病毒入境不罰、免驗；堅持國內開放廚餘養；豬農蒸煮廚餘；無症狀病豬無強制篩檢SOP」等4大無作為害慘台灣豬。太報 ・ 1 小時前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台中市府農業局證實「三聯單『甲聯」』遭塗改」 中檢大動作調閱市府稽查紀錄
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對死亡豬隻化製三聯單，疑遭塗改出現數字落差，台中市農業局副局長蔡勇勝今（30日）在前進應變所記者會中證實，遭塗改的三聯單是「送樣」單子，亦即甲聯，已向雲林化製場調閱中。為追查偽造文書相關事證，台中地檢署已積極到台中市府環保局、農業局等單位調閱相關稽查紀錄及往來文書，釐清案情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬肉攤超慘！90%因非洲豬瘟停業 北市：免收1個月租金「再補助1萬元」
台中爆發全台首例非洲豬瘟案例，行政院10月26日宣布豬肉禁運、禁宰延長10天，到11月6日中午止；台北市市場處今(31)宣布，針對公有市場受影響的633攤豬肉攤，除免收1個月租金外，再加碼補助每攤1萬元，以減輕攤商無法營業的經濟壓力。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
梧棲案場再驗出2處陽性 百名國軍支援"強化版"清消
中部中心報導台中梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟疫情，由於案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，而且這2處跟上次2處不同！清消一刻都不能等，因此國防部十軍團，從昨天（30日）晚間開始，派出國軍80名，針對豬場環境，做地毯式的清潔，等清潔全面完成，再由化學兵進場做消毒！民視 ・ 5 小時前
非洲豬瘟最新疫情報告 農業部：案例場兩度採檢仍檢出陽性 啟動國防部化學兵支援
台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，農業部表示，經兩次消毒後，又檢出另外兩處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。採樣人員發現案場清潔狀況不佳，待國軍與市府人員全面清潔後，35名化學兵進場清消。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
