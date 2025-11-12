【藍蝴蝶專欄】馬場町秋祭：追思？還是政治「摔角大賽」？
藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人
馬場町秋祭追思大會，照理說應該是一場莊嚴肅穆的悼念儀式，結果硬是被搞成一場政治摔角大賽，還是那種「自由搏擊無規則」的版本。當國民黨鄭麗文主席一出場，本該追悼政治受難者的場合瞬間變成政壇火藥桶引爆現場，而導火線就是那位傳說中的「最高階共諜」吳石。
吳石官拜中將參謀次長，卻因長期洩漏軍情被處決。這樣的人物居然能被列入白色恐怖受害者名單？這操作簡直讓人懷疑是不是主辦方偷偷聘請了魔術師，硬是把「共諜」變成了「受害者」。鄭麗文主席的解釋更是讓人霧裡看花，主辦方乾脆不解釋，整件事瞬間升級成一部「政治懸疑片」，劇情堪比熱門影集《紙房子》。
民進黨當然不會放過這個天上掉下來的神助攻，一邊高喊「轉型正義」，一邊拿著吳石案當作攻擊國民黨的重磅武器。綠營人士的操作堪稱教科書級別，硬是把追思會搞成國民黨內部的「分裂大會」。藍青年怒衝黨部要求道歉，結果被轟出門，這段鬧劇讓人忍不住想給編劇頒個獎。前藍委甚至感嘆：「明年怎麼選？」這聽起來簡直像是提前宣布投降，國民黨內的無力感一覽無遺。
但別以為民進黨在這場政治摔角裡就能穩操勝券。蔡英文政府的「轉型正義」操作也不是沒人吐槽。馬場町那些「不義遺址」裡居然有不少名字是「統派」，甚至還有「左統」，這操作讓人不禁想問：「這是要平反還是要搞統戰？」雖然蔡總統當年信誓旦旦地說要在三年內完成白色恐怖真相調查報告，但最後還是不了了之。不過促轉會倒是很努力，把包括吳石在內的一堆人都給平反了，簡直包山包海包匪諜，讓人懷疑這到底是在搞正義還是在走秀。
回到鄭麗文主席身上，這次事件對國民黨的打擊可謂「暴擊等級」。鄭主席需要的是清晰的立場和強有力的解釋，而不是被民進黨牽著鼻子走。畢竟，模糊焦點和偷換概念可是民進黨的招牌技能，如果國民黨自己都搞不清楚方向，那才是真正的自我戕害。
總之，吳石到底該不該列入白色恐怖受害者名單？這問題看似簡單，實則複雜。但有一點很確定：這場風波不僅讓台灣政治圈的荒謬全數曝光，也狠狠提醒我們「追思與紀念應該是莊嚴神聖的，而不是政治摔角的擂台」。至於國民黨能不能從這次事件中學到教訓，就看他們能不能在亂局中找到北了。若再找不到，那明年的選舉可能真的只剩「祝你好運」了
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：鄭麗文臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
俄羅斯反制日本制裁！ 30名學者媒體人遭「無限期封殺」
俄羅斯外交部11日宣布，針對日本政府對俄制裁措施，決定禁止30名日本公民入境俄國。俄方表示，此舉是回應東京針對俄羅斯「特別軍事行動」所採取的持續制裁行動，並強調這項禁令為「無限期」實施。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
豪雨炸黃沙石堆湧「南方澳民宅被土石淹毀」住戶嘆：沒房子住
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，蘇澳、南方澳災情尤為慘重。其中，南方澳有許多民宅遭土石沖毀，讓民眾覺得困擾。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘇澳好慘！時雨量破120毫米、淹水1層樓高 警消漏夜救出89人、撤離139人
由於鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳市區中山路等地昨日（11/11）晚間暴雨不斷，街道淹水深度達腰部以上、低窪地區甚至淹到1層樓高，宜蘭縣消防局緊急動員，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離。蘇澳鎮長李明哲表示，昨日晚間撤離、收容、自行避難等共400多人，目前公所3樓展演廳成了大家臨時的避難居所，希望大家為蘇澳集氣，盼風雨停歇、鎮民均安。太報 ・ 6 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 1 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 3 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日職/ 輸給台灣就改當投手！辰己涼介行使FA 尋求大聯盟機會
才剛來台灣打完亞洲職棒交流賽，據日媒報導，28歲的樂天金鷲球星辰己涼介今（11日）宣布行使國內自由球員權，未來的動向備受矚目。中天新聞網 ・ 6 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 7 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前