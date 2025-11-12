【藍蝴蝶專欄】馬場町秋祭：追思？還是政治「摔角大賽」？ 183

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

馬場町秋祭追思大會，照理說應該是一場莊嚴肅穆的悼念儀式，結果硬是被搞成一場政治摔角大賽，還是那種「自由搏擊無規則」的版本。當國民黨鄭麗文主席一出場，本該追悼政治受難者的場合瞬間變成政壇火藥桶引爆現場，而導火線就是那位傳說中的「最高階共諜」吳石。

吳石官拜中將參謀次長，卻因長期洩漏軍情被處決。這樣的人物居然能被列入白色恐怖受害者名單？這操作簡直讓人懷疑是不是主辦方偷偷聘請了魔術師，硬是把「共諜」變成了「受害者」。鄭麗文主席的解釋更是讓人霧裡看花，主辦方乾脆不解釋，整件事瞬間升級成一部「政治懸疑片」，劇情堪比熱門影集《紙房子》。

民進黨當然不會放過這個天上掉下來的神助攻，一邊高喊「轉型正義」，一邊拿著吳石案當作攻擊國民黨的重磅武器。綠營人士的操作堪稱教科書級別，硬是把追思會搞成國民黨內部的「分裂大會」。藍青年怒衝黨部要求道歉，結果被轟出門，這段鬧劇讓人忍不住想給編劇頒個獎。前藍委甚至感嘆：「明年怎麼選？」這聽起來簡直像是提前宣布投降，國民黨內的無力感一覽無遺。

但別以為民進黨在這場政治摔角裡就能穩操勝券。蔡英文政府的「轉型正義」操作也不是沒人吐槽。馬場町那些「不義遺址」裡居然有不少名字是「統派」，甚至還有「左統」，這操作讓人不禁想問：「這是要平反還是要搞統戰？」雖然蔡總統當年信誓旦旦地說要在三年內完成白色恐怖真相調查報告，但最後還是不了了之。不過促轉會倒是很努力，把包括吳石在內的一堆人都給平反了，簡直包山包海包匪諜，讓人懷疑這到底是在搞正義還是在走秀。

回到鄭麗文主席身上，這次事件對國民黨的打擊可謂「暴擊等級」。鄭主席需要的是清晰的立場和強有力的解釋，而不是被民進黨牽著鼻子走。畢竟，模糊焦點和偷換概念可是民進黨的招牌技能，如果國民黨自己都搞不清楚方向，那才是真正的自我戕害。

總之，吳石到底該不該列入白色恐怖受害者名單？這問題看似簡單，實則複雜。但有一點很確定：這場風波不僅讓台灣政治圈的荒謬全數曝光，也狠狠提醒我們「追思與紀念應該是莊嚴神聖的，而不是政治摔角的擂台」。至於國民黨能不能從這次事件中學到教訓，就看他們能不能在亂局中找到北了。若再找不到，那明年的選舉可能真的只剩「祝你好運」了

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：鄭麗文臉書

