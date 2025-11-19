【藍蝴蝶專欄】高市早苗「台灣有事」發言對台海局勢影響與背後意圖
藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人
近日，日本首相高市早苗的一句近似「台灣有事即日本有事」的發言，引發國際間廣泛關注，尤其是中國大陸與日本之間的緊張關係迅速升溫。這一表態無疑突破了日本長期以來在台海問題上的「戰略模糊」立場，並進一步凸顯美日同盟在亞太地區的戰略佈局。然而，此舉也加劇了陸日關係的對立，並對台灣未來的安全環境產生深遠影響。
一、日方目的：彰顯戰略決心與強化同盟關係
高市早苗的「台灣有事」言論並非僅僅是一句隨意的政治表態，而是日本政府在國際局勢變化下的一次重要政策信號。長期以來，日本對台灣問題採取「戰略模糊」的態度，既不明確支持台灣，也避免直接挑釁中國大陸。然而，隨著中國大陸漸漸在東海、南海以及台海的軍事天平上取得局部優勢，日本逐漸感受到來自中國大陸的安全威脅。
高市的發言顯示，日本希望通過公開表態強化其在亞太地區的安全角色，並向國內外傳遞一個明確信號：日本不會對台海局勢袖手旁觀。這一舉措同時也旨在鞏固美日同盟，進一步深化雙方在軍事與戰略上的合作。
二、美日同盟動機：抗衡中國大陸崛起
美日同盟是亞太地區穩定的重要支柱，而台海問題則是該同盟關注的核心議題之一。美國近年來逐步從「戰略模糊」向「戰略清晰」轉變，對台灣的支持力度不斷加大。日本作為美國在亞太地區最重要的盟友，自然需要在這一問題上與美國保持一致。
高市早苗的表態，不僅是對美國政策的呼應，更是日本試圖在亞太地區扮演更積極角色的一部分。美日同盟希望通過強化對中國大陸的牽制，維護亞太地區的現狀穩定，避免中國大陸以武力改變台海現狀。然而，此舉也不可避免地激怒了中國大陸，使得陸日關係進一步惡化。
三、陸日關係緊張升級與內部分歧
高市早苗的發言迅速引發北京強烈反彈，中國大陸外交部多次表態，譴責日本干涉內政並破壞地區和平穩定。同時，中國大陸也加大了對日本的外交壓力，包括召見日本駐中國大陸大使，要求日方收回相關言論。然而，日本政府不僅未撤回發言，還重申其立場不變，顯示出強硬態度。
值得注意的是，日本國內對高市早苗的發言也存在明顯分歧。部分政界人士認為，此舉可能過於冒進，不符合日本一貫以來的和平憲法精神，也可能導致陸日經濟合作受挫。甚至有前防衛大臣公開批評高市未能延續歷任首相在台海問題上的「戰略模糊」政策，認為此舉不應貿然亮出底牌。
四、聯合國立場與台灣的應對
在陸日對立升溫之際，聯合國也重申了其在台灣問題上的立場未變，強調聯合國仍遵循「一個中國」原則。這表明，儘管國際間圍繞台灣問題的討論逐漸升溫，但國際組織仍維持既有政策框架。
對於台灣而言，高市早苗的發言似乎是一種支持，但卻不宜過度解讀或沾沾自喜。事實上，日本此番表態更多是基於自身安全利益考量，而非單純出於對台灣的支持。因此，台灣政府應謹慎處理此事，避免因過度依賴外部力量而陷入更複雜的地緣政治風險。
高市早苗「台灣有事」的發言無疑在國際間掀起了波瀾，其背後反映出日本在面對中國大陸崛起時的戰略焦慮與政策調整。然而，此舉也使得陸日關係更加緊張，並可能為區域穩定帶來更多不確定性。對於台灣而言，如何在這場大國博弈中找到平衡點，是未來最重要的課題之一。
在面對複雜多變的國際局勢時，台灣政府更應保持謹慎與務實，以確保自身利益不受損害。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：Anwar Ibrahim臉書
