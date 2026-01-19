【藍蝴蝶專欄】15%不是最惠：台美關稅談判的真相，是同梯隊不是大勝利

unsplash示意圖

藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人

台美關稅談判拍板後，政府宣稱台灣「對等關稅調降為15%且不疊加」，並在半導體與衍生品等232關稅取得「最優惠待遇」。乍聽之下彷彿是一場全面勝利，但若把台灣放回美國與各國談判條件的公開對照，就會發現：台灣確實拿到重要成果，但它不是全球最優、也不是零代價，更不該被包裝成「最惠國待遇」的神話。

先談15%。所謂「不疊加」，意指15%是總關稅上限，不再把既有MFN稅率再加一層，企業成本可預期性確實降低，這是實質利多。然而，台灣並非唯一拿到15%的國家。日本與歐盟的公開訊息顯示，美方對主要夥伴逐漸形成「15%基準或天花板、且不疊加」的框架。換句話說，台灣得到的是「進入第一梯隊」，避免被邊緣化，而不是拿到全球最低。更直白地說，英國多數品類基準是10%，單看稅率高低，台灣根本稱不上最優惠。把「同梯隊」說成「最惠」，只是政治語言的偷換。

真正值得關注的是232。232不是一般關稅，而是美國以國安名義啟動的產業工具，政治性強、彈性大，半導體更是核心敏感區。台灣若能在半導體與衍生品的232待遇上取得較佳條件，當然是重大利多，因為它牽動台灣出口命脈與供應鏈戰略位置。但問題是：232的「最優惠」往往不是白送的，而是典型的「投資換待遇」。免稅額度、抵減機制等安排背後，意味著企業要以資本支出、海外設廠、人才調度與供應鏈在地化承諾，換取關稅確定性。這是交易，不是奇蹟；是交換，不是恩賜。

因此，台灣真正面對的是「利多與代價並存」的局面。優勢是：15%不疊加讓企業可預估成本，半導體232若取得偏優待遇，能強化台灣在全球供應鏈的制度化位置。劣勢則是：15%對傳產仍是新常態，毛利薄的產業壓力不會消失；投資換待遇也可能帶來資源外移與內部空洞化風險。機會在於：台灣若能率先建立可操作的232模式，可能成為供應鏈合作中心。威脅則是：232隨政治變動可調整，競爭國也會爭取不要比台灣差；台美合作深化更可能引發地緣政治反作用，推升企業風險溢價與備援成本。

最危險的不是談判成果本身，而是「大內宣式喜樂」。只報喜不報憂會帶來三個後果：

一、企業誤判成本，以為風險解除，等到赴美投資與合規成本浮現，衝擊更痛；

二、社會期待被墊高，後續若有程序卡關或條件調整，反而更容易被視為政策失敗，削弱信任；

三、利益集中、成本分散的矛盾將加劇，大企業較能用投資換確定性，中小供應鏈若缺乏配套，只能承擔轉型成本卻分不到好處。

結論很清楚：台灣這次拿到的是「第一梯隊門票」，不是「無敵最惠保證」。15%不疊加是確定性提升，232偏優待遇是有條件交換。真正負責任的治理，不是用喜樂掩蓋代價，而是把代價講清楚、把配套做完整，讓台灣贏在準備，而不是贏在對內認知作戰式的大內宣。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

