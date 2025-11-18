藍衣阿北「找越南妹」全都錄！竟是黃安「實戰經驗」曝

娛樂中心／李汶臻報導

曾檢舉周子瑜的62歲資深藝人黃安，雖然移居中國多年，但每每透過社群上傳最新動態，總能吸引大批台灣網友熱議。近期飛往越南的黃安，透過中國社群微博曬出多段人在當地的畫面，今（18日）更是上傳一段名為「寶貴越南實戰經驗」的短片，讓他當眾找越南妹的畫面全曝光。

2025年以來有關黃安的話題層出不窮，他先前被爆出「已出家」，6月時還一度傳出「中華民國國籍遭註銷，且終身不得入境」，隨後台灣事實查核中心與陸委會皆出面闢謠，並強調相關說法為捏造。而對於外界傳出黃安「台灣戶籍遭取消」一事，他本人日前在微博發文時也順帶否認了，表示「當然沒有，憑什麼呀？」，並澄清自己「來去自由」。

近期飛往越南工作的他，接連透過微博曬出多段體驗當地生活的影片，其中包括錄下在越南街頭偶遇各種中國品牌門市的畫面，讓他自豪寫下：「在越南街頭，我是中國人，我驕傲得很」。

而人在越南語言不通的他，還特別使用中國製翻譯機、學習兩句常用的越南話。畫面可見，黃安特地找來越南妹入鏡，並讓對方向粉絲們示範「你好」和「謝謝」的越南話說法，其中「謝謝」音同「感恩」，而「你好」一詞則是音同「ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ」。實戰影片曝光後，吸引大批粉絲圍觀，有人留言寫下「你好姓焦，謝謝感恩」，還是有人笑虧黃安：「故意的故意的」。

此外，還有人留言稱「安哥的台灣護照到越南免簽，偉佳的中國護照到越南需要簽證」，但實際上持台灣護照入境越南還是需要簽證的，目前最方便的方式是申請電子簽證（e-Visa）入境。

