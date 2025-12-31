藍表態禮讓 是否拼連任高虹安不鬆口：一切以市政為優先

新竹市長高虹安民國114年12月31日接受匯流新聞網「中午來開匯」專訪，高虹安表示，當年投入政治原本是希望為國家與社會付出，卻因官司讓父母承受擔心與困擾，這是她最難過的地方。（匯流新聞網提供／陳育賢新竹傳真）

復職2周的新竹市長高虹安民國114年12月31日接受匯流新聞網「中午來開匯」專訪，高虹安表示，一審判決出爐面對停職與司法的攻防，宛如人生被迫按下暫停鍵，須立即完成市政交接並準備上訴，現在回想，當年投入政治原本是希望為國家與社會付出，卻因官司讓父母承受擔心與困擾，這是她最難過的地方。

高虹安今天接受黃光芹專訪指出，這1年多來的生活重心轉為「走地方」與「打球」，過去市政繁忙，難以久坐與里長、地方友人深聊，如今能泡茶聊天、重新認識地方，也因參與羽球、網球、桌球、匹克球等社團，意外拓展地方人際網絡。

廣告 廣告

談及反罷免結果，高虹安說，「非常感恩」。反罷免案獲得12萬4000多張不同意票，不僅是全國最高票數，也高於她2022年當選市長的得票數，這1任市長像是選了2次、就職2次，責任也加倍。

她坦言，停職期間承受極大心理壓力，不僅遭限制出境、出海，外界也常以貪污標籤攻擊她，罷免期間更在新竹街頭出現大量指控看板，最擔心的是家人看到會難過。她回憶，一審宣判當天母親哭著打電話，自己仍須強撐情緒，確保市政運作不受影響，第一時間完成與副市長邱臣遠及局處首長的交接。

高虹安也透露，助理費案是她最關鍵的一案，為此她自行下載、整理上百件相關判決，歸納法院長期見解，指出多數案例認定重點在於「是否具不法所有意圖」，且「公用支出是否大於虛報金額」。她質疑，一審判決在適用法律見解上與過往實務存在落差，如果把高虹安3個字拿掉，判決還會長一樣嗎？

而外界關注的西元2026選戰、藍白合及是否回復民眾黨黨籍等議題。高虹安強調，當前最重要的是把停職期間的市政進度「趕回來」，政黨與選舉問題將在尊重程序與家人意見下審慎處理。

高虹安說，12月18日正式回到市府報到，她坦言，判決當天並非感到高興，而是專注處理復職事宜，盡快回到工作崗位。復職當天走進市府，看見許多市民與局處首長到場迎接，內心十分感動，也感受到沉重責任。

她指出，市政不能再等，回來後立刻展開密集會議與行程調整，面對任期已被停職超過500天、時間大幅壓縮，必須加速推進各項市政。

針對2026年選戰與藍白合議題，高虹安指出，新竹市是目前少數經歷藍白合作並通過選戰考驗的縣市，對於國民黨主席鄭麗文及祕書長李乾龍表態2026新竹市長選舉由現任優先，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域，非常感謝國民黨肯定我們在施政的表現。

至於是否要競選連任，她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，一切以市政為優先。

針對外界關注是否會恢復民眾黨籍？高虹安指出，目前民眾黨中央忙於2026大選推派人選之事，有許多進程在處理，而她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事。

「畢竟從起訴、被停權、一審宣判，之前先將退黨申請書送到黨中央，這些事情對黨的風險管控，我還是有知所進退。」高虹安不諱言表示，當時因助理費案而申請退黨，但自己對於恢復黨籍的相關程序並不清楚，還要再了解。但她也相信，新竹市對於民眾黨是具有指標性意義的地方，對於已經具有戰力、執政中的縣市，「當然民眾黨會是希望這樣子的狀況」。

【看原文連結】