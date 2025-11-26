藍要政府說明是否資助菲國美軍基地 綠：合作是好事

（中央社記者劉冠廷台北26日電）美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」建議由台灣提供資金，協助菲律賓境內美軍基地升級。對此國民黨立法院黨團今天要求政府立即回答，是否與美方討論過、是否正在進行行政前置作業、是否在密室裡原則同意。

民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋在立法院接受媒體聯訪說，要防堵中國武力，不是台灣單獨可以做到。第一島鏈從日本到台灣再到菲律賓，需要更多的軍事合作與聯合演習，這已不是一個國家的事情，而是整個東亞、印太區域安全的事。

沈伯洋認為，有更多的合作是一件好事。國民黨向來習慣把喜事當作喪事辦，要把台灣所有的國際合作汙衊為貪污，或是指台灣即將發起戰爭等，想藉此告訴民眾，全世界除了中國以外，不要跟其他國家站在一起，要朝中國靠攏，請大家不要相信國民黨的話術。

美國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）要求台灣資助美軍升級菲律賓基地。外交部次長吳志中日前說，是有這樣的政策建議，但既然是建議，就代表可以討論。

國民黨團上午召開記者會，黨團書記長羅智強表示，總統賴清德執政，對軍公教警消、弱勢、以及照顧全民，只會喊窮，但卻有錢可以幫其他國家武裝。請問賴總統，到底發生什麼事。

與會的國民黨立委賴士葆說，台灣真的太有錢了，除了買美國武器，現在還要支援美軍在第一島鏈的設施，這是什麼樣的邏輯。請賴總統說明白，追加國防特別預算400億美元，有沒有包括這些。賴總統有必要說清楚，為什麼急於宣布追加預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，台灣買武器就算了，現在連別國的軍事基地都要台灣付錢，這根本不是盟友，是把台灣當成無底洞的金主。國民黨團要求政府立即回答，是否與美方討論過、是否行政前置作業正在進行、是否在密室裡原則同意。

林沛祥認為，只要民進黨不說清楚，外界就只能認為是默默點頭，準備接受，對外不敢拒絕、對內不敢說明，這不是外交是卸責，也不是保護台灣而是犧牲台灣。台灣支持印太和平、支持與理念相同國家合作，但合作是互惠對等，「不是誰叫你付錢，你就要付錢。」（編輯：蘇志宗、萬淑彰）1141126