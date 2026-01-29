藍要求監院繼任者超越黨派 綠黨團轟昨是今非：不認同李鴻鈞是自己人？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統府日前公布監察院長陳菊將在2月1日正式卸下職務，並由副院長李鴻鈞擔任代理院長。不過，國民黨團要求繼任者須超越黨派。對此，民進黨團今（29）日質疑，李鴻鈞過去曾是國民黨員，也是親民黨核心人物，難道藍營不認同他是自己人？在野黨經常昨是今非，無法保證未來監察院長人選，是否向大法官提名人選一樣被封殺。

國民黨團日前透過聲明表示，監察院過去的表現尸位素餐，讓中華民國憲政法治蒙羞，賴清德現在准許陳菊請辭，是為2026選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱。國民黨團為此要求下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為派系酬庸，將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

民進黨立院黨團今早召開記者會，並接受媒體提問。鍾佳濱表示，李鴻鈞代理院長過去是立法院一份子，也是親民黨重要核心領導人，擔任監察院副院長期間更秉持憲政精神，讓監察院超乎黨派之外，期待李代理院長未來能繼續穩定發揮力量，也希望在野能更寬容，廣納各界賢達進入監察院，民進黨團不願再看見在野無理的杯葛。

不過，鍾佳濱也說，在野黨經常昨是今非，無法保證未來監察院長人選，是否向大法官提名人選一樣被封殺，像國民黨過去捍衛五權憲法，現在卻和民眾黨一起要解散監察院；如今由同陣營的人擔任代理院長，又怪監察院不能獨立行使職權，「既要監察院，又怨監察院，你們到底是哪裡太無聊？」

民進黨立委、黨團副書記長張雅玲補充，賴總統的提名一直都跨越黨派，但國民黨連曾是自己的黨員都封殺，甚至現在對李鴻鈞代理院長說要跨越黨派，難道國民黨是認為李鴻鈞非自己人？究竟如何能化解朝野對立，其實鑰匙就在國民黨身上。

李鴻鈞過去曾任親民黨秘書長，2007年在親民黨背書下加入國民黨，曾代表國親聯盟連任5屆立法委員，並在2015年重回親民黨，最後因親民黨政黨票未達標，2020年結束18年立委生涯。隨後，2022年被時任總統蔡英文提名為監察院副院長，因職務須維持中立性退出親民黨。

