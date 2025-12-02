藍要賴清德赴立院「一問一答」詢答 吳崢批：只顧媒體聲量

民進黨發言人吳崢痛批藍白藉國防議題搞政治操作。（圖／CTWant攝影組）

國民黨立法院黨團要求總統賴清德赴立法院報告國防特別預算，並以「一問一答」的方式接受質詢。對此，民進黨發言人吳崢今（2）日強調，藍營此舉完全忽略憲法法庭的判決意旨，只是為了媒體焦點與政治效果，將國防議題當成政治攻防工具。

國民黨立法院黨團要求賴清德赴立院報告國防特別預算，並以「一問一答」形式備詢。（圖／CTWant攝影組）

因應兩岸情勢緊張，賴清德政府提出為期八年、規模達1兆2500億元的國防特別預算，透過強化軍事產業鏈、打造非紅供應鏈等措施，全面提升國防與關聯產業能量。對此，在野兩黨團要求總統先赴立院說明細節，其中國民黨團主張以「一問一答」方式質詢，民眾黨團則希望採用審計長人事同意權的諮詢模式。

賴清德政府提出為期八年、總額1兆2500億元的國防特別預算，用以強化不對稱戰力與推動國防產業升級。（示意圖／CTWant攝影組）

針對藍白要求的報告形式，吳崢批評，兩黨去年強推、要求總統國情報告即問即答的「國會擴權法案」已遭憲法法庭認定違憲，如今卻故態復萌。賴清德已主動表示願赴立院報告軍購特別預算，但藍白卻更關心能否藉機操作政治秀，而非真正以國安為念。

吳崢進一步指出，今年6月賴總統以國家安全為重，邀請在野領袖聽取國安簡報，在野黨卻以「沒有直播」為由缺席；如今又忽視賴清德善意，將國防議題包裝成政治鬥爭，只追逐媒體聲量。

