藍要闖關黨產條例白喊卡！民進黨：別為虎作倀搶劫國家400億

民進黨發言人吳崢呼籲民眾黨不要為虎作倀。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 國民黨團原本有意今（2）日三讀闖關「黨產條例」修法，為救國團、婦聯會解套，恐讓逾 400 億元的資產免於追討，但民眾黨團意見分歧，暫時喊卡。對此，民進黨發言人吳崢質疑，民眾黨是真的為了世代公平，還是因輿論按兵不動，值得關注。他呼籲，民眾黨不要為虎作倀，加入搶劫國家的犯罪行徑。

民進黨今上午召開「正事不做搞自肥 400億準備搬國民黨庫」記者會。吳崢表示，立法院正事不做，瞎搞彈劾總統的政治鬥爭性法案，卻連今年總預算都還沒審，這樣的立法院對得起人民的納稅錢嗎？

吳崢指出，國民黨嘴巴愛中華民國，卻在傷害國家，立委游顥修法要在「附隨組織」的定義加但書 ，「曾經隸屬於國家者」不在此限。他批，這是邏輯混亂，過去幫國家做事，並執行的業務就是公產，更應該回到國家身上，怎麼可以自己侵吞？國民黨竟想篡改法律，把國家 400 億的資產放回自己的口袋，這樣對得起老百姓的荷包嗎？

吳崢表示，國民黨雙標修法很可笑，國防特別條例被封殺五次，國民黨謊稱沒看到細項不能放行；不過，救國團條款修法有經過立法院討論嗎？修法程序可說是坐直升機，這呼弄全民的嘴臉，跟盜賊有何兩樣？他強調，民進黨不能接受罔顧正義公平的法案。

針對藍白修法沒有共識，吳崢回應，第一，救國團條款這種把國家 400 億元資產放到國民黨口袋的做法，全民在監督，民眾黨也知道社會爭議太多，何苦要冒著賠上政黨招牌的風險，把國家資產放到國民黨黨庫。

第二，吳崢指出，民眾黨的說法是要取得進一步共識，所以是否真的會為了世代公平反對救國團條款，還是只是因輿論暫時按兵不動，等到不關注就偷偷放行？他呼籲民眾黨，國民黨這種把國庫通黨庫的做法，全民都無法接受，不要為虎作倀加入搶劫國家的犯罪行徑。

