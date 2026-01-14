藍訂3月底完成22縣市長選舉提名 新竹縣辦初選、花蓮全民調、中宜週五協調

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，國民黨屢遭質疑提名腳步偏慢。黨副秘書長李哲華今表示，黨主席鄭麗文已下令，要求3月底前完成全國22縣市長提名工作，現在已完成東南高屏4縣市徵召，6連任縣市也確定都將提名連任。

至於今天上午新竹縣長提名協調，李哲華表示，因新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩都堅持參選，無法再做協調，最後大家都同意回歸初選，會啟動正式公告、登記、辦政見會，再依三成黨員投票與七成黨員民調決定人選。

李哲華說，依據政黨法等規定，公告到完成初選大約要40天作業時間，新竹縣應該可以在3月完成提名。

李哲華也證實，今天協調過程，陳見賢一度主張「開放參選」，但因民進黨參選人未定，無法評估選情方向，最後還是回歸初選；而因陳具縣黨部主委身分，依照規定，登記參與初選後要立即請假，由中央派代理主委。

至於花蓮縣，雖孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖表達參選意願，但李哲華說，地方協調小組會依縣黨部委員會建議在吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人中，用全民調方式產生一個候選人，這部分相對單純。

而台中市與宜蘭縣提名機制方面，目前黨中央規劃週五先後邀兩縣市擬參選人與所屬縣市黨部至黨中央協調。李哲華說，當然希望用協調方式產生候選人，至於最終用什麼方式，就看兩位候選人意見。

至於外傳昨天鄭麗文約見黨籍立委謝衣鳯要談彰化縣長提名，最後因故取消。李哲華澄清，鄭平常即會約見黨籍立委，討論立院政策推動，不是為選舉約見，鄭昨天可能因臨時有行程而調整，外界不用揣測。

民進黨確定嘉義縣長選舉將提名立委蔡易餘，李哲華說，嘉義縣是國民黨相對艱困選區，長期民進黨執政，還是希望採在野合作模式，目前接觸的在野人士有好幾位，今天民進黨已經產生人選，會加快腳步在野共推人選。

至於黨原安排的儲備嘉義縣長人選、立委王育敏，李哲華說，王擔任縣黨部主委與立委期間，和基層連結很好，為提供勝選機會，但王有表達成功不必在她，若可以在野合作，找出最大勝選人選她也願意幫忙。

對於親綠名嘴屢唱衰國民黨年底縣市長選情，李哲華回應，整個提名作業依照既有節奏在走，國民黨對選情審慎樂觀。

