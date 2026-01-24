藍誰戰中市長喬不攏！綠營何欣純民調差距縮短
根據最新民調顯示，國民黨推派江啟臣參選台中市長，江啟臣以46％領先何欣純15%；如果國民黨由楊瓊瓔出戰，則小贏2%。只是現在國民黨面臨內戰，江啟臣與楊瓊瓔姊弟相爭，僵持不下。媒體人黃暐瀚指出，如果楊瓊瓔此時不選，8年後已經70歲，幾乎不可能再選，因此這次才會決定拚下去。
苗栗後龍山邊媽祖來到台中南屯萬和宮，原本在後方參拜的立法院副院長江啟臣默默往前，結果一個瞬間就站在立委楊瓊瓔旁邊。兩人積極爭取國民黨台中市長提名，雖有同台但互動不多。
立委楊瓊瓔：「他們工作人員就把我抓回來，山邊媽找妳啦，我真的超感動的，我想是心心相映吧。」
藍中市長人選未定，有媽祖保佑，楊瓊瓔說她信心十足。只是就有最新民調顯示，雖然她對戰民進黨何欣純小贏2%，但同黨的江啟臣領先幅度卻來到15%。
立法院副院長江啟臣：「應該把民調納為參考，做為我們調整的依據，無論如何還是要繼續努力，用行動、用服務來爭取民眾的支持，這個才是最扎實、最重要的。」
2018年，江啟臣只以0.6%輸給盧秀燕，即使差距在誤差範圍內，仍展現民主風度、全力支持。在外界一致看好2026年江啟臣接棒盧秀燕時，楊瓊瓔卻突然表態有意角逐，藍營姊弟僵持不下。
名嘴黃暐瀚指出，楊瓊瓔已經62歲，如果這次不選，8年後已滿70歲，幾乎不可能再選，所以在「不管誰選都可以贏過何欣純」的自信下，楊瓊瓔才會決定拚下去。
立委楊瓊瓔：「每一個數字，我都是等於是提醒，也是一個鼓勵，當然選舉不是一天、兩天的事，我一定會繼續努力。」
姊弟之爭盧難插手？眼看姊弟互相競爭、僵持不下，民進黨早已整軍完成，反應在民調上。台中選情逐漸加溫，並非外界說的一面倒，為了黨內和諧，盧秀燕恐怕得站出來，在農曆年前讓「姊弟之爭」落幕。
