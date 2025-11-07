藍誰戰新北？洪健益曝：李四川才是真正對手

台北市副市長李四川。（圖：台北市政府提供）

民進黨日前正式提名立委蘇巧慧參選新北市長，而現任新北市副市長劉和然也同步拍攝全新形象照，釋出「年輕、專業、準備好了」的訊息，引發外界猜測他可能披藍袍迎戰。不過，民進黨台北市議員洪健益6日指出，從他私下與台北市副市長李四川的互動來看，真正可能代表藍營出征的，其實是李四川。





洪健益在《POP搶先爆》節目中分析，新北選情仍有變數，劉和然拍形象照不代表確定參選，但若他最終沒出戰，「那侯友宜的面子往哪擺？」他直言，這樣情況對侯恐怕也「情何以堪」。

他進一步指出，國民黨提名人選仍要看中央拍板，畢竟侯友宜與現任黨主席鄭麗文關係並不密切，「難道一定是侯友宜欽點劉和然嗎？」洪健益認為，候選人要有群眾魅力與知名度，而「很多人甚至不知道劉和然是誰」。





洪健益表示，國民黨內部機制不若民進黨公開透明，常有內定傾向，他個人了解的情況是，「我不認為李四川不會選。」他透露，自己與李四川私交不錯，「我們私底下會聊天，我也都叫他『市長』，他聽了還挺開心。」洪更爆料，李四川最近還討論過與蘇巧慧一對一民調，「你說他不選？那他為什麼對這些這麼清楚？又為何有人要向他報告民調？」





洪健益直言，從民調來看，劉和然缺乏群眾魅力與說服力，「知名度也不高，若硬推他出來，反而可能讓國民黨內部分裂。」他最後點出關鍵：「真正的潛在對手，其實是李四川。」