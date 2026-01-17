藍誰選中市長？協商仍破局！ 江：黨內勿對立 楊：錯愕

立法院副院長江啟臣。（圖／東森新聞）





2026台中市長選戰，民進黨早定於一尊，派出深耕台中的立委何欣純，反觀國民黨，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，兩人首次協調破局，江啟臣希望一月底前決定人選，楊瓊瓔則傾向2月1號之後再談一遍，就被質疑是在以拖待變。對此楊瓊瓔說，自己是配合江啟臣的節奏，而不是單方面主張延後。

立法院副院長江啟臣vs.民眾：「你好謝謝喔，新年快樂。」

到市場發春聯，立法院副院長江啟臣展現超高人氣，從拍照到握手來者不拒。立法院副院長江啟臣競選團隊：「江啟臣副院長，今天來這裡要和大家拜年。」

廣告 廣告

江啟臣一整天行程馬不停蹄，就盼能順利爭取2026台中市長提名，也因首次和同黨立委楊瓊瓔的協商，兩人沒有共識以破局收場，江啟臣希望1月底前決定人選，楊瓊瓔說2月1號後再談一遍。

立法院副院長江啟臣vs.立委（國）楊瓊瓔：「（因為江副有提出了有討論出，他們有說希望在五月份之後呢，才來做提名，我非常的驚訝，怎麼會從五月突然砰一聲要一月底，那我當然是非常的錯愕。），不管如何啦，藍綠終須一戰黨內不要對立，那我們還是希望，黨中央能夠發揮智慧。（我是一個黨員，我也非常的尊重江副，我也基於黨內的一個團結，我從頭到尾沒有說任何一句話。），不能夠分裂，不要被見縫插針，現在的支持者跟選民，都越來越聰明了。」

楊瓊瓔否認以拖待變，江啟臣盼黨中央速戰速決，再加上綠營早已定於一尊，就怕再拖下去，基層只會越來越焦慮。

立法院副院長江啟臣：「現在最急迫的是基層的焦慮，大家對於無法定於一尊，這件事情的焦慮，也因為呢這樣，所以擔心無所適從，至於提名的時間，那個其實應該就是，黨中央去規劃。」

台中市長二次協商，時間點落在什麼時候，目前兩人都不知情，2026的台中誰來對戰綠營，基層只盼不穩的心能趕緊安定。

更多東森新聞報導

在野拚2026選戰！ 白開跑基層 藍亮「未整合」紅燈

藍議長示警！鄭麗君被點名戰北市蔣：專注市政

傳選台北市長？陳佩琪驚訝發聲 親揭下一步動向

