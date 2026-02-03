藍誰選新北市長？ 侯友宜：照進度走「大家放心」

新北市長侯友宜。（圖／東森新聞）





國民黨新北市長誰來選，從一月底就傳出李四川與劉和然兩人要見面協調，但現在都二月初了，兩人還沒碰面。對此，國民黨新北市黨部也強調會在農曆年前確定人選，之後再進一步和民眾黨協商。而新北市長侯友宜也重申，會按照進度穩定向前，請大家放心。

一早台北市府市政會議，官員們陸續進出，但怎麼等卻等不到台北市副市長李四川的身影，原來八點不到川伯早已進去，或許也因知道自己一出現，就會被新北市長選戰追著跑，如今國民黨要決定誰來選新北市長，一度傳出2月2號晚間李四川要和劉和然見面，但最終沒消沒息。

廣告 廣告

新北市副市長劉和然：「其實我跟黃志雄主委，非常熟悉，目前在市黨部擔任主委，處理我們整個現階段的機制，他是非常的公平，這一次新北市來講，是非常的有節奏在走。」

一切尊重黨部決定，只是黨部到底做了什麼協調，從1月底就傳出的劉李會，到現在2月初了，兩人都還沒碰上面，這樣的協調速度，勢必也會讓基層心急如焚。

新北市副市長劉和然：「所有國民黨的支持者，還是我們的黨員同志，有一些擔心，其實對今年年底的選舉，其實是好的，不是只有新北市，對各縣市都是一樣，每一場仗要打，都不是想像中那麼簡單。」

就是因為不簡單才更要盡快，新北市長侯友宜出面定調在農曆年前，會找出最適合的人選。

新北市長侯友宜：「我們現在按照時間的進度走，大家放心，我們找到適合的人，讓市政能夠更好。」

侯友宜要安撫基層焦躁的心，畢竟黨部也說，侯友宜是非常重要的協調者，也絕對會把市政成績好好傳承下去。

國民黨新北市黨部主委黃志雄：「方向就是希望在農曆年前，能夠確定本黨的人選，那年後才能夠啟動，跟民眾黨的協商。」

只有藍藍先好好整合，才能進一步談藍白合，國民黨要讓新北順利接棒，人選不只得快還得準確。

更多東森新聞報導

藍中市長「姐弟之爭」！ 江啟臣：要方向非內耗

震撼彈！毛嘉慶宣布「退出民眾黨初選」

綠基隆市議員許睿慈宣布不連任 嘆政治氛圍讓人灰心

